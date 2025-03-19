فان دايك يحذر زملاءه في ليفربول من فقدان لقب البريميرليغ

وجّه قائد ليفربول فيرجيل فان دايك تحذيرا شديد اللهجة إلى زملائه، لتجنب "الغرق في الهاوية"، مطالبا إياهم ببذل أقصى ما لديهم لتجاوز الهزائم المدوية التي تعرض لها الفريق مؤخرا محليا وقاريا، من أجل تحقيق لقب البريميرليغ.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي المنافسة.

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كما خسر الريدز نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو) أمام نيوكاسل 1-2.

والشهر الماضي فجر فريق بليموث أرغايل، المتعثر في دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح مبكرا بفريق ليفربول من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يبقَ أمام ليفربول سوى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لإنقاذ موسمه رغم المستويات الكبيرة التي قدمها هذا الموسم محليا وقاريا.

وقال فان دايك "علينا أن نغيّر هذا الوضع. قبل أسبوعين كان كل شيء يبدو مثاليا، لكن الخسارة مرتين في آخر 5 أيام تجعل العالم ينهار. لدينا 9 مباريات متبقية، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق لقب الدوري".

وأضاف المدافع الهولندي أن الفريق سيحصل على فترة توقف دولي، مما قد يشكّل فرصة لإعادة ترتيب الصفوف، قبل أن يعود لمواجهة إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد" يوم 2 أبريل/نيسان المقبل.

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كما كشف فان دايك عن رسالة المدرب آرني سلوت للاعبين بعد خسارة كأس كاراباو، التي قال فيها "إن الجميع يجب أن يشعروا بخيبة أمل لعدم فوزنا بالكأس، لكن هناك لقب يجب الفوز به، وعندما نعود ستكون لدينا مباراة حاسمة".

وأكد قائد ليفربول أن الخسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال لم تكن سببا في الأداء الباهت في ويمبلي، قائلا "لقد بذلنا قصارى جهدنا، ولا علاقة لخروجنا من دوري الأبطال بأدائنا في النهائي".

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه أرسنال.

ويحتاج الريدز إلى 16 نقطة لتأمين لقب البريميرليغ رسميا، لكن تبدو 5 انتصارات كافية لاعتلاء منصة التتويج منذ 2020، في ظل احتمال تعثر منافسيه خلال الأسابيع المقبلة.