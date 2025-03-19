عقوبة قاسية تنتظر راموس بعد طرده في الدوري المكسيكي

من المتوقع أن يتعرض الإسباني سيرجيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي لعقوبة قاسية بعد طرده في المباراة الماضية لفريقه ضد بوماس ضمن منافسات الدوري المحلي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة لراموس بعد ركله غييرمو مارتينيز لاعب الفريق المحلي دون كرة، في الوقت بدل الضائع من مباراة مونتيري ومضيّفه بوماس الأحد الماضي.

𝐑𝐎𝐉𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐑𝐀𝐌𝐎𝐒 🟥 Demorou apenas 5 JOGOS para ela vir… A PRIMEIRA EXPULSÃO DE SERGIO RAMOS com a camisa dos Rayados ⚪ Pumas 1×3 Monterrey Ⓜ️#LigaMXBrasil pic.twitter.com/kNXdoQeTLV — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) March 17, 2025

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وخلال مجريات المباراة ضرب راموس (38 عاما) أيضا بمرفقه بابلو بينيفيندو على الوجه، وهي تصرفات فجّرت غضب إيفراين خواريز مدرب بوماس.

Y ésta tarjeta roja 🟥 para Ramos de @Rayados , golpea con el antebrazo, con fuerza, sin balón de por medio. Mucho trabajo para @Arbitraje_MX y @LigaBBVAMX

👉👉El #var es una magnifica herramienta si es bien utilizada, lamentablemente el director del #var en @fmf sigue… pic.twitter.com/m353mGS2aA — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) March 17, 2025

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وأكدت قناة "أزتيكا تي في" (TV Azteca) المكسيكية أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى عقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى 15 مباراة وفق لوائح الاتحاد المكسيكي لكرة القدم.

وتنص اللوائح التأديبية في المكسيك على أنه "إذا استخدم لاعب -أو أظهر نية لاستخدام- العنف المفرط أو الوحشية ضد منافس سواء كان هناك احتكاك جسدي أم لا، فسيتم اعتبار ذلك سلوكا عنيفا".

وعليه، فإن العقوبة المحتملة لسلوكيات راموس قد تتراوح بين الإيقاف لمباراة واحدة إلى 15 مع غرامة مالية تبدأ من 100 يورو حتى 3500 يورو.

ومن المقرر أن يتم إصدار القرار النهائي بخصوص راموس خلال الأيام القليلة القادمة، لكن الواضح أنه سيواجه واحدة من كبرى العقوبات في مسيرته الكروية، وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ولاقت تصرفات راموس انتقادات لاذعة من خواريز مدرب بوماس الذي يعتقد أن المدافع الإسباني كان يستحق الطرد في وقت مبكّر.

وقال المدرب المكسيكي إن "راموس وجّه ضربة بالمرفق للاعب شاب قال -قبل المباراة بيوم واحد فقط- إنه يعتبره قدوة له، لا يمكنني السماح بذلك، لأنني أحب بلدي وأدافع عن كرة القدم فيها".

¡EFRAÍN JUÁREZ ARREMETE CONTRA SERGIO RAMOS! 💥😱🗣️ El técnico mexicano se expresa sobre las entradas del español esta noche en Ciudad Universitaria, asegurando que a los extranjeros "se les mide con otra vara" ¿Opiniones? 🤔 pic.twitter.com/r2ZZSdLvzd — Claro Sports (@ClaroSports) March 17, 2025

وأضاف "أمس فقط صرّح بينيفيندو بأن اللعب ضد راموس سيكون شرفا له، واليوم (راموس) يوجه له ضربة بالمرفق. هذا غير مقبول".

وفي الوقت نفسه، انتقد خواريز الحكام بسبب ما وصفه باختلاف المعايير في التعامل بين اللاعبين المحليين والأجانب، وفق رأيه.

وأوضح "عندما تكون أجنبيا يتم اتخاذ القرارات بمعايير مختلفة، لكن لو كان لاعبا مكسيكيا من فعل ذلك، لطُرد منذ الدقيقة 20 وليس مع قرب نهاية المباراة. هذا ما يزعجني، يُنتظر من اللاعب الأجنبي أن يكون قدوة. وبغض النظر عن اسمه فيجب أن يُعامل بالمعيار نفسه".