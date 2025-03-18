عودة كورتوا لمنتخب بلجيكا تخلف جدلا واسعا

أثار تيبو كورتوا حارس ريال مدريد جدلا واسعا بعد عودته إلى تشكيلة بلجيكا للمشاركة في منافسات دوري الأمم الأوروبية، بعد ابتعاد اختياري استمر 22 شهرا.

ونال وصول كورتوا إلى المعسكر التدريبي للمنتخب البلجيكي يوم الاثنين تغطية إعلامية محلية واسعة النطاق.

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وغاب كورتوا عن بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) بعد خلاف مع المدرب السابق دومينيكو تيديسكو بشأن شارة القيادة، لكنه عاد بعد إقالته وتعيين رودي غارسيا في يناير/كانون الثاني خلفا له. لكن عودته قوبلت بانتقادات واسعة من لاعبين دوليين سابقين.

وأعلن كوين كاستيلز حارس بلجيكا الأساسي على مدار العامين الماضيين اعتزاله اللعب الدولي احتجاجا على قرار عودة كورتوا، فيما وجّه زملاء آخرون انتقادات مبطنة لحارس مرمى ريال مدريد.

وكان مدافع بلجيكا السابق فيليب ألبرت الذي يعمل حاليا محللا تلفزيونيا أكثر انتقادا لكورتوا.

وقال ألبرت "انسحب من المنتخب الوطني قبل أسبوع من زفافه. لقد أساء إلى منتخبنا الوطني".

كورتوا يبرر

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، واجه كورتوا وسائل الإعلام وكشف النقاب عن عودته إلى التشكيلة.

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وقال "كان من الجيد أن أتمكن من التحدث أمام اللاعبين لكي يكون كل شيء واضحا، لأن الكثير من الأشياء الخاطئة قد قيلت. دعونا لا نتحدث عن هذا بعد الآن. أشعر بالراحة".

وأضاف "لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء. ربما كنت في فترة صعبة من الناحية النفسية، مررت بموسم طويل وصعب (في 2023) مع إصابات. شعرت أن هناك مشكلات مع المدرب".

وتابع "لم أشعر بالاحترام. المدرب لم يأتِ أبدا ليتحدث معي. لم أرَ ذلك في 16 عاما. انفجرت في تلك اللحظة لأنني لم أفهم، إلى جانب أنني شخص يحب الفوز ولدي شخصية صعبة".

ومن المقرر أن تواجه بلجيكا نظيرتها أوكرانيا الخميس المقبل في مدينة مورسيا الإسبانية، في مباراة الذهاب من ملحق دوري الأمم الأوروبية.