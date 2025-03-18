موعد مباراة السعودية ضد الصين بتصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة السعودية ضد الصين في الجولة السابعة للمجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الخميس الموافق 20 مارس/آذار 2025 على ملعب الأول بارك في السعودية، وتنطلق صفارة البداية كالتالي:

الساعة 9 والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الساعة 8 والربع مساء (20:15) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة السعودية والصين:

beIN Sports HD 3 (تعليق عبد الله الغامدي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وقد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-صفر، لصالح منتخب السعودية الذي يتفوق بفارق ضئيل في المواجهات السابقة بين المنتخبين بـ8 انتصارات مقابل 7 للصين، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

تتصدر اليابان المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، بفارق كبير عن أستراليا (الثاني بـ7 نقاط)، وتحتل السعودية المركز الرابع بـ6 نقاط، وهو رصيد الصين نفسه التي تتذيل المجموعة.

نكرم أفضل حارس في كأس آسيا تحت 20 عامًا؛ ونرحب بالمنضمين الجدد 🤩🎥 pic.twitter.com/xtxjan2nwE — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 18, 2025

نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال

تمثل قارة آسيا 8 منتخبات في مونديال 2026 مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

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ويشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قُسّمت على 3 مجموعات، تضم كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.