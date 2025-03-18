هل تنتقل كأس السوبر الإيطالية إلى الهند؟

قال مكيلي تشيكاريزي، مدير تسويق الدوري الإيطالي لكرة القدم، إن الهند قد تستضيف كأس السوبر الإيطالية في محاولة لتوسيع القاعدة الجماهيرية على مستوى العالم.

وأقيمت كأس السوبر الإيطالية، التي يتنافس فيها بطل ووصيف الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في الموسم السابق، بالسعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ تغلّب ميلان على إنتر ميلان 3-2 ليحصد الكأس للمرة الثامنة.

وردا على سؤال عن إمكانية استضافة الهند كأس السوبر، أكد تشيكاريزي أن ذلك يتماشى مع إستراتيجية رابطة الدوري.

وقال على هامش مؤتمر رياضي في الهند "نسعى لإقامة بطولة دولية مثل كأس السوبر الإيطالية في جميع أنحاء العالم لتوسيع القاعدة الجماهيرية، واستعراض كرة القدم الإيطالية.

وأضاف "هذا بالضبط ما نفعله. سننتقل للخطوة التالية في المحادثات للقدوم إلى الهند وإقامة البطولة".

وتسعى الهند لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 أملا في أن تصبح مركزا رياضيا عالميا.