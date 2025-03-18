ميسي حزين ويبرر عدم مشاركته مع منتخب الأرجنتين

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حزنه لعدم مشاركته مع منتخب الأرجنتين في "مباراتين مهمتين" لمنتخب بلاده في نصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي بيان نشره اللاعب على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال قائد "التانغو" أنه "حزين للغياب عن المبارتين المهتمين ضد الأورغواي والبرازيل".

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وتابع "كنت أرغب بشدة للعب مع المنتخب الوطني ولكن إصابة طفيفة تعني أنه عليّ الراحة لبعض الوقت ولذا لن أتمكن من أن أكون مع المنتخب".

وختم "سأشجع وأدعم المنتخب كأي مشجع".

ولم يكن ميسي البالغ من العمر 37 عاما ضمن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني المكونة من 25 لاعبا والتي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني يوم الاثنين.

ولم يكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن أسباب غياب ميسي إلا أن وسائل إعلام أرجنتينية ذكرت أنه عانى من إصابة في الفخذ الأيسر الأحد، وذلك خلال فوز إنتر ميامي 2-1 على أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وغاب "البولغا" عن إجمالي ثلاث مباريات، وعاد إلى الملعب أمام نادي كافاليير إف سي الجامايكي في مباراة إياب دور الـ16 لكأس أبطال الكونكاكاف.

وسيغيب نجم برشلونة السابق عن مباراتي تصفيات كأس العالم يومي 21 و25 مارس/آذار الجاري، على أمل العودة إلى الملعب مع إنتر ميامي في 29 مارس/آذار عندما يواجه فيلادلفيا يونيون في مباراة بالدوري الأميركي لكرة القدم.

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تشكيلة الأرجنتين كاملة