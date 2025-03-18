مبابي يتحدث عن خلافاته وأحلامه بعد العودة لمنتخب فرنسا

تطرق كيليان مبابي، نجم ريال مدريد لخلافاته مع مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب، لافتا إلى أن الشيء الوحيد الذي يفكر فيه هو الفوز مرة أخرى بكأس العالم.

واستدعى ديشامب، مبابي إلى قائمة منتخب فرنسا استعدادا لمباراة كرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، وهو الاستدعاء الأول منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

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وقال مبابي، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، "سعيد بعودتي لارتداء قميص منتخب فرنسا، لم أشعر أن الناس يشككون في ارتباطي به".

ورفض مبابي الكشف عن نوعية الخلافات بينه وبين ديشامب لكنه لم ينكرها.

وأضاف "الخلافات هي أمور عادة ما تكون غير معروفة للجمهور، بيئة العمل قد تشهد خلافات بين الزملاء، لكن ذلك لا يعني انعدام الاحترام أو المحبة بينهم".

وتابع "أحترم ديشامب كثيرا لأننا حققنا نجاحات كبيرة معا، وعلاقتنا لا يمكن أن تتأثر بخلافات ليست جدية".

وختم بالقول "لقد قلت دائما إن هدفي هو الفوز بكأس العالم مرة أخرى مع منتخب فرنسا (في 2026)، ولا أفكر في الباقي كثيرا".

وسبق أن أسهم مبابي في تتويج فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 على حساب كرواتيا، في حين خسر نهائي 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

مبابي يشيد بديمبلي

وأعرب مبابي عن سعادته بالموسم الاستثنائي الذي قدمه عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان.

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وقال لاعب ريال مدريد إنه من المؤيدين منذ فترة طويلة للاعب رين السابق، ويأمل أن يحافظ على مستواه حتى عام 2026، عام كأس العالم المقبل.

موقفه من زيدان مدربا للديوك

لا يُخفي مبابي إعجابه بنجم منتخب فرنسا السابق زين الدين زيدان، لكنه يرفض الانخراط في لعبة التنبؤات الصغيرة حول هوية خليفة ديشامب على رأس المنتخب الفرنسي.

وقال "لا أعرف من سيخلف ديشامب. أدرك أنكم تريدونني أن أتحدث عنه، لكنني لن أفعل ذلك لأن هذا ليس دوري".

وأكمل "هناك رئيس للاتحاد، وهو من سيتخذ القرار. الجميع يتحدث عن زيدان، لذا لن نتظاهر بأننا نعيش في كهف ولا نعرف ما يحدث، لكن ليس من شأني التحدث في هذا الأمر".

وأكد مبابي أنه يعيش في مدريد، في نفس المدينة التي يعيش فيها، ويدعي وجود نوع من التكتم في علاقته مع زيدان "لقد التقينا قليلاً، لكنني أحاول التأكد من عدم حدوث ذلك كثيرًا لأنه إذا التقيت زيدان، أعلم أنه سيكون هناك الكثير من التكهنات. أحاول ألا أراه كثيرًا، على الرغم من أنه من دواعي سروري دائمًا رؤيته".

مصافحة الخليفي

من جانب آخر، قلل مبابي من حدة أزمته مع إدارة ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيسه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي بخصوص مستحقات متأخرة بقيمة 55 مليون يورو للدولي الفرنسي.

وأكد مبابي عدم وجود أي مشاعر شخصية سلبية بينه وبين الخليفي، مشددا على احترامه له. وقال في حال التقاه إذا تأهل ريال مدريد لمواجهة لباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فإنه سيصافحه.

وأضاف "بالتأكيد لقد لعبت مع باريس سان جيرمان لـ7 سنوات، وقضيت أوقاتًا رائعة، أعرف كيف أُقدّر ما يقدمه لي الناس في الحياة، على الصعيدين المهني والشخصي. بالطبع سأصافحه إذا التقيته".

علاقته بغريزمان

نفى مبابي وجود أزمة بينه وبين أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد على شارة قيادة منتخب فرنسا، والتي أدت إلى اعتزال الأخير دوليا قبل أشهر قليلة.

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وقال "لم أكن أعلم فقط أنه سيعتزل، بل أوضح لي أيضا سبب ذلك، لكن الأمر دائمًا هو نفسه، إنه قراره، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يشرح لك سبب اتخاذه هذا القرار".

وأوضح "أؤكد لكم أن علاقتي بأنطوان جيدة جدا. في الواقع، لقد دعاني إلى منزله عدة مرات لحفل شواء. لكن في مدريد، كان مستحيلاً فعل ذلك قبل مباراة الذهاب، لم يحدث ذلك بعد، لكنه سيحدث بالتأكيد لأننا جيران".