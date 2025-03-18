موعد مباراة الأردن ضد فلسطين بتصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب الأردن ضد فلسطين في الجولة السابعة للمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الخميس 20 مارس/آذار 2025 على ملعب عمان الدولي في الأردن، وتنطلق صفارة البداية كالتالي:

الساعة 9 والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة وعمان والدوحة.

الساعة 8 والربع مساء (20:15) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة الأردن وفلسطين:

beIN Sports HD 5 (تعليق محمد مبروكي)

Alkass Seven HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 لصالح الأردن، الذي يتفوق في المواجهات السابقة بين المنتخبين بـ8 انتصارات مقابل فوز وحيد لفلسطين، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

تتصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، تليها العراق (11 نقطة)، ثم الأردن في المركز الثالث بـ9 نقاط، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز السادس والأخير بالمجموعة بـ3 نقاط.

📸 | منتخب النشامى يُكثف تحضيراته تأهبا لمواجهة فلسطين بتصفيات كأس العالم التفاصيل: https://t.co/TkZQTiT1fT#معك_يالنشمي_للمونديال pic.twitter.com/3NfanO8AiA — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) March 17, 2025

تشكيل الأردن المتوقع:

يزيد أبو ليلى – محمد الدميري – يزن العرب – إحسان حداد – أنس بني ياسين – موسى التعمري – نور الروابدة – بهاء فيصل – يزن النعيمات – علي علوان.

إعلان

تشكيل فلسطين المتوقع:

رامي حمادة – عبد اللطيف البهداري – محمد صالح – ياسر حمد – أحمد قطميش – تامر صيام – محمود أبو وردة – محمد يامين – عدي دباغ – خالد سالم.

نظام التصفيات الآسيوية

تمثل قارة آسيا 8 منتخبات في مونديال 2026 مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

ويشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قُسّمت على 3 مجموعات، تضم كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.