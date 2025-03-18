موعد مباراة العراق ضد الكويت في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة العراق ضد الكويت في الجولة السابعة للمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الخميس الموافق 20 مارس/آذار 2025 على ملعب البصرة الدولي في العراق، وتنطلق صفارة البداية كالتالي:

الساعة 9 والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة والبصرة والدوحة.

الساعة 8 والربع مساء (20:15) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة العراق والكويت:

beIN Sports HD 4 (تعليق عصام الشوالي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 0-0، ويتفوق العراق بفارق ضئيل في المواجهات السابقة بين المنتخبين بـ10 انتصارات مقابل 9 للكويت، وانتهت 10 مباريات بالتعادل.

تتصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، يليها العراق (11 نقطة)، ثم الأردن بالمركز الثالث بـ9 نقاط، في حين يحتل منتخب الكويت المركز الخامس بالمجموعة بـ4 نقاط.

وصول وفد منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أيمن الحسيني إلى مدينة البصرة استعدادا لمواجهة المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2026، وكان في استقبال الوفد القنصل العام محسن العجمي.#KuwaitFA pic.twitter.com/ZHvvBxWzA4 — KuwaitFA (@KuwaitFA) March 18, 2025

نظام التصفيات الآسيوية

تمثل قارة آسيا 8 منتخبات في مونديال 2026 مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

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ويشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قُسّمت على 3 مجموعات، تضم كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين ستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.