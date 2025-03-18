أزمة غياب الأهلي عن مباراة القمة.. الزمالك يرفض بيان رابطة الأندية

طلب نادي الزمالك، المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من اللجنة الأولمبية الوطنية التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة أمام الأهلي يوم الثلاثاء الماضي.

وتقدم الأهلي السبت الماضي بشكوى للجنة الأولمبية المصرية تجاه الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، "بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة".

وألغيت مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها في الجولة الأولى من مرحلة التتويج باللقب بعد مرور 20 دقيقة، بعد عدم حضور لاعبي الأهلي لأرض الملعب وحضور الزمالك فقط.

وقال الزمالك في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك "إنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها".

وأشار الزمالك إلى أنه أرسل اليوم أيضا خطابين إلى الاتحاد المصري ورابطة الأندية للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك، بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.

وكانت الفقرة الأخيرة في بيان رابطة الأندية، الذي صدر السبت الماضي، تنص على أن "رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن".

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وتضمن بيان رابطة الأندية عقوبات بحق الأهلي تشمل خصم 3 نقاط بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما.

واندلع خلاف بين الأهلي والاتحاد المصري ورابطة الأندية، إثر طلب حامل اللقب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بين قطبي الكرة المصرية بعد انتقاده للتحكيم المحلي، كما طلبت رابطة الأندية من الاتحاد المصري الأمر نفسه.

وفي المقابل برر الاتحاد المصري تعيين طاقم حكام محلي للمباراة رغم طلب الأهلي والرابطة تعيين حكام أجانب، بضيق الوقت بين إعلان موعد الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري الممتاز وتقدُم الأهلي بطلبه.