قبعة غيماريش تخطف الأضواء في احتفالات نيوكاسل بكأس الرابطة

في لحظة مؤثرة خلال احتفالات نيوكاسل يونايتد بفوزه بكأس الرابطة الإنجليزية، ارتدى برونو غيماريش قبعة خاصة، أهداها له مشجع صغير قبل مباراة الفريق التاريخية ضد ليفربول.

View this post on Instagram

ومنح الفوز 2-1 في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي، نيوكاسل أول لقب محلي منذ 70 عاما، وكان غيماريش عنصرا أساسيا في هذا الإنجاز.

وبعد المباراة، توجه اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 27 عاما، برسالة عاطفية لجماهير نيوكاسل قائلا "هذا اليوم هو أفضل يوم في حياتي. كل هذا من أجل هؤلاء المشجعين، والآن يمكننا أن نقول إننا الأبطال".

وأضاف، بحسب شبكة سكاي سبورتس، "لا أجد كلمات للتعبير عن ذلك. إنه أفضل يوم في حياتي. بالنسبة للجماهير الأمر أشبه بكأس العالم".

وتابع "لقد كبر الناس ولم يروا فينا أبطالا. إنه عامي الأول كقائد لهذا النادي، وهو من أفضل أيامي. هذا أمر لا يُصدق".

وشوهد النجم البرازيلي وهو يحتفل بقبعة خاصة بعد حفل توزيع الجوائز، وتبين أن صبيا صغيرا أهداه إياها قبل أسابيع من المباراة النهائية.

Bruno Guimarães made his Carabao Cup final celebrations even more special by wearing a hat gifted to him by a young Newcastle fan earlier in the season.

The Brazilian’s thoughtful gesture was a touching tribute to the supporter.

Love this for Guimarães, he truly loves #NUFC 🇧🇷 pic.twitter.com/sgsIFgRNlp

— TSR Football (@TSRFootball) March 18, 2025