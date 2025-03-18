اعتراضات على الموعد الجديد لمباراة برشلونة المؤجلة ضد أوساسونا بالليغا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة برشلونة وضيفه أوساسونا التي كانت مقررة في 8 مارس/آذار وتأجلت بسبب وفاة طبيب الفريق الكاتالوني كارليس مينارو.

وحددت الرابطة يوم الخميس المقبل في 27 الشهر الجاري الموعد الجديد لإقامة المباراة.

وبحسب الصحف المحلية، فإن برشلونة غير راض عن الموعد الجديد ويتقدم بطلب استئناف، أما حجته الرئيسة فهي عودة نجميه البرازيلي رافينيا والأوروغوياني رونالدو أراوخو من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 قبلها بيومين فقط.

كما أن الموعد الجديد لا يتناسب مع أوساسونا الذي يتعين عليه مواجهة أتلتيك بلباو بعدها بـ24 ساعة فقط، مما يعني ضرورة إجراء تغييرات إضافية على برنامجه.

وإضافة إلى 27 الشهر الجاري، كانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ذكرت عدة مواعيد مقترحة لإقامة مباراة برشلونة وأوساسونا:

الاثنين 31 مارس/آذار 2025

هو الاحتمال الأقوى وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو"، خاصة بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، إذ يستضيف برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند يوم 9 أبريل/نيسان المقبل على ملعب مونتجويك.

هذا سيساهم بتقديم مباراة برشلونة وجيرونا في الجولة الـ28 إلى يوم الجمعة 28 مارس/آذار الحالي، مما يتيح خوض اللقاء المؤجل ضد أوساسونا يوم الاثنين 31 من الشهر نفسه.

وفي هذه الحالة سيتم تأجيل مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد إلى يوم الخميس 3 أبريل/نيسان 2025 بدلا من يوم الأربعاء، كما أن برشلونة سيلعب أمام ريال بيتيس يوم 6 أبريل أي قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال بثلاثة أيام.

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الأحد 27 أبريل/نيسان 2025

من الممكن إقامة المباراة في ذلك الموعد في حال لم يصل برشلونة إلى نهائي كأس الملك، ومع ذلك فإن هذا الموعد يتطلب قرارا استثنائيا من رابطة الليغا والاتحاد الإسباني.

وحسب لوائح الرابطة والاتحاد الإسبانيين فإنه لا يُمكن إقامة مباريات الدوري في الأسبوع الذي يُلعب فيه نهائي الكأس، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم السبت 26 أبريل/نيسان 2025.

الأربعاء 21 مايو/آيار 2025 أي قبل أيام قليلة من الجولة الأخيرة

هذا الموعد غير مفضّل كثيرا، خاصة أنه يأتي في ذروة المنافسة إما على اللقب بالنسبة لبرشلونة، أو المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية أو تفادي الهبوط بالنسبة لأوساسونا، علما بأن مباريات آخر جولتين تُقام في الموعد نفسه لهذا السبب.

لكن بإمكان برشلونة المطالبة باعتماد هذا التاريخ لوجود سابقة في الليغا، حيث لعب سيلتا فيغو ضد ريال مدريد بين آخر جولتين لموسم 2016-2017 بسبب عدم وجود مواعيد متاحة.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، فيما يحتل أوساسونا المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.