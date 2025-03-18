برشلونة يفقد جهود لاعبين لفترة طويلة بسبب الإصابة

يواجه مارك كاسادو لاعب برشلونة إمكانية الغياب لنحو شهرين كما يغيب إينيغو مارتينيز لبعض الوقت، بعد تعرض كلاهما لإصابة في الركبة أمس الأول الأحد خلال الفوز على أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتم استبعاد الثنائي من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة هولندا يوم الخميس المقبل، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية، قبل أن يتجدد الموعد بينهما في لقاء الإياب، الذي يُجرى بإسبانيا يوم الأحد المقبل.

وأُصيب كاسادو في ركبته اليمنى خلال الشوط الثاني من فوز فريقه برشلونة 4-2 على مضيفه أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني أمس الأحد، ليستبدله لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، بأليكس جارسيا، لاعب باير ليفركوزن الألماني.

في المقابل، يعاني مارتينيز، لاعب برشلونة أيضا، من مشكلة في ركبته اليمنى، على الرغم من أنه أكمل مباراة الفريق ضد أتلتيكو، حيث قرر دي لا فوينتي استبداله بدين هويسن لاعب بورنموث الإنجليزي وأحد عناصر منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 سنة.

بعد الفحوصات الطبية الإضافية التي أُجريت اليوم، تأكدت إصابة *مارك كاسادو* بتمزق جزئي في الرباط الخارجي للركبة اليمنى. سيخضع لاعب الوسط لعلاج تحفظي، علماً أن مدة غيابه تُقدَّر بشهرين. pic.twitter.com/klLQhZEzt7 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 18, 2025

وذكر برشلونة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن "الفحوصات الطبية الإضافية التي خضع لها لاعب الفريق الأول مارك كاسادو أكدت تعرضه لتمزق جزئي في الرباط الجانبي لركبته اليمنى".

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وأضاف البيان "سيخضع لعلاج تحفظي، ومن المتوقع غيابه لقرابة شهرين".

وأشار برشلونة عبر موقعه الرسمي إلى أن "الفحوصات التي أجريت في اليوم أكدت تعرض إينيجو مارتينيز لتورم في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات طبية في برشلونة تحت إشراف الجهاز الفني للنادي".