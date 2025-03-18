هكذا انقلب موسم أتلتيكو مدريد من واعد إلى مخيب

في غضون عدة أيام، بدا أن موسم أتلتيكو مدريد الواعد قد تحول إلى خيبة أمل كبرى.

و"الأتلتي" الذي يؤدي بشكل جيد وبثقة كبيرة، كان يتطلع لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا، مع تصدره ترتيب الدوري الإسباني وهو في موقف يمكنه من المنافسة على كلا اللقبين.

لكن الفريق تعرض لنكستين، جاء كلاهما على ملعبه بطريقة صعبة، حيث جاءت الأولى أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، وبعد 4 أيام تعرض لخسارة كبيرة أمام برشلونة في الدوري بنتيجة 4-2، وذلك بعدما كان فريق المدرب دييغو سيميوني متقدما بهدفين دون رد.

وبات سيميوني يبحث في الوقت الحالي على إجابات للمعاناة المفاجئة التي تعرض لها فريقه، ويبحث عن طرق للعودة إلى السباق مجددا فيما تبقى من الموسم.

وقال المدرب الأرجنتيني "ماذا يمكننا أن نفعل؟ لقد عدنا للتدريبات يوم الأربعاء مع دوافع عديدة وبنفس الروح ولقد تقبلنا ما هي عليه الأمور".

ولم يستسلم سيميوني بعد في سباق الفوز بلقب الدوري الإسباني، لكن خسارة يوم أول أمس الأحد تعني أن أتلتيكو مدريد ابتعد بفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد الفائز على فياريال 2-1 السبت الماضي، وكذلك المتصدر برشلونة الذي لديه مباراة مؤجلة، ويمكنه توسيع الفارق مع أتلتيكو إلى 7 نقاط.

وقال سيميوني إن "برشلونة لديه ميزة هامة وعلينا أن نكون واقعيين، لكننا سنواصل التعامل مع كل مباراة على حدة حتى النهاية".

ودافع سيميوني عن لاعبيه أنهم "بذلوا قصارى جهدهم ودائما يتحلون بالروح التنافسية والجماهير تعلم ذلك جيدا".

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وسيحل أتلتيكو مدريد ضيفا على إسبانيول بعد فترة التوقف الدولي قبل أن يستضيف برشلونة مجددا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهي بطولة لم ينجح أتليتكو في الفوز بها منذ عام 2013، وذلك بعد فترة قصيرة من تولي سيميوني مهمة تدريب الفريق.

وتعادل الفريقان 4-4 في برشلونة في مباراة الذهاب الشهر الماضي، حيث كان أتلتيكو خاسرا بنتيجة 4-2 حتى الدقيقة 84، ويتواجد ريال مدريد وريال سوسيداد في مباراة قبل النهائي الأخرى، حيث فاز ريال مدريد بهدف نظيف ذهابا خارج ملعبه.