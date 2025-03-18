10 أندية لم تذق طعم الهزيمة طوال موسم الدوري

يُعَد إنهاء موسم دون خسارة إنجازا كرويا كبيرا في عالم كرة القدم، ما يجعل الفريق يحظى باحترام كبير، ويظل هذا النجاح محفورا في ذاكرة اللعبة الشعبية إلى الأبد.

أصبح باير ليفركوزن أول فريق ألماني في تاريخ الدوري الألماني يُنهي موسما خاليا من الهزائم في موسم 2023-2024.

كما أكمل بريستون نورث إيند الإنجليزي أول موسم دوري كرة قدم احترافي بدون هزيمة في موسم 1888-1889.

وللمفارقة فشل بنفيكا في الفوز بلقب الدوري البرتغالي رغم عدم خسارته أي مباراة طوال موسم 1977-1978، حيث تفوق عليه بورتو بفارق الأهداف.

وفيما يلي 10 أندية نجحت في إنهاء موسم الدوري دون هزيمة:

1- بريستون نورث إيند الإنجليزي (موسم 1888-1889): فاز نورث إيند بـ18 مباراة وتعادل في 4 من أصل 22 مباراة خاضها في الدوري، مسجلا 74 هدفا، في حين استقبل 15 هدفا فقط.

Es durumundan atilan tweet: Preston North End Ingiltere Liginin ilk sampiyonudur. (1889), fotograf 1888. pic.twitter.com/4Ny760aNoJ — Derya Gurses Tarbuck (@DGTarbuck) December 27, 2020

Es durumundan atilan tweet: Preston North End Ingiltere Liginin ilk sampiyonudur. (1889), fotograf 1888. pic.twitter.com/4Ny760aNoJ — Derya Gurses Tarbuck (@DGTarbuck) December 27, 2020

إعلان

2- رينجرز الأسكتلندي (1898-1899): لم يكتفِ رينجرز بتجنب الهزيمة في جميع مبارياته الـ18، بل فاز في جميعها، وأنهى الموسم متقدما بعشر نقاط على هارتس صاحب المركز الثاني.

ويظل رينجرز، بقيادة ويليام ويلتون، الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز الرائع في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

3- أتلتيك بلباو الإسباني (1929-1930): فاز أتلتيك بلباو في 12 مباراة من أصل 18 مباراة، وأنهى الموسم متقدما بفارق 10 نقاط على برشلونة، الوصيف.

4- بنفيكا البرتغالي (موسم 1977-1978): فاز بنفيكا بـ21 مباراة من أصل 30 مباراة، ولم يتلقَّ سوى 11 هدفا طوال الموسم، لكنه فشل في التتويج بلقب الدوري بعد أن تفوق عليه بورتو الذي امتلك فارق أهداف أفضل بكثير، حيث سجل 81 هدفا مقارنة بـ56 هدفا لبنفيكا.

5- ميلان الإيطالي (موسم 1992-1993): أنهى "الروسونيري" الموسم متقدما بثماني نقاط على يوفنتوس، صاحب المركز الثاني، محققا 22 فوزا و12 تعادلا.

6- أياكس الهولندي (موسم 1994-1995): فاز أياكس بـ27 مباراة من أصل 34 مباراة، وسجل 106 أهداف مذهلة في طريقه نحو حسم لقبه الـ25 في الدوري.

7- أرسنال الإنجليزي (موسم 2003-2004): شقّ "المدفعجية" طريقهم بسهولة نحو لقبهم الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز دون خسارة أي مباراة (فازوا في 26 مباراة وتعادلوا في 12).

واستمرت السلسلة الخالية من الهزائم إلى 49 مباراة حتى الخسارة 2-0 خارج أرضهم أمام مانشستر يونايتد في أكتوبر/تشرين الثاني 2004.

Durante la temporada invicta, el Arsenal ganó 26 partidos y empató 12, sumando un total de 90 puntos en 38 partidos. Fue la primera vez que un equipo terminó invicto desde el Preston North End en la temporada 1888-1889. pic.twitter.com/9IZ08B4DK3 — Mundo Premier (@ElMundoPremier) November 14, 2023

إعلان

8- بورتو البرتغالي (موسم 2010-2011): نجح بورتو في تحقيق لقبه الثالث دون هزيمة في الدوري البرتغالي الممتاز بفارق هائل بلغ 21 نقطة عن غريمه التقليدي بنفيكا.

9- يوفنتوس الإيطالي (موسم 2011-2012): أصبح أول فريق إيطالي يتجنب الهزيمة في موسم من 38 مباراة، على الرغم من تعادله في 15 مباراة.

10- باير ليفركوزن الألماني (موسم 2023-2024): حقق فريق المدرب تشابي ألونسو أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في تاريخ كرة القدم الأوروبية في جميع المسابقات خلال الموسم نفسه، حيث وصل إلى نهائي كأس ألمانيا والدوري الأوروبي بعد تجنب الخسارة في أكثر من 50 مباراة متتالية.