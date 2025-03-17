شاهد.. سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي بفوز كبير على مرسيليا

اقترب باريس سان جيرمان من تحقيق لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الكبير 3-1 على ضيفه أولمبيك مرسيليا اليوم الأحد، ليعزز هيمنته على الصدارة.

ومع اقتراب نهاية الموسم، يتجه باريس سان جيرمان نحو لقب الدوري، بلا هزيمة، برصيد 68 نقطة، متقدما بفارق 19 نقطة على مرسيليا صاحب المركز الثاني، مع تبقي ثماني جولات فقط.

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وافتتح عثمان ديمبلي أهداف سان جيرمان في الدقيقة 17، بعد تمريرة رائعة مرت من دفاع مرسيليا قبل أن يسددها في الشباك.

⚽️🔥 عثمان ديمبلي يفتتح التسجيل لباريس سان جيرمان! ديمبلي يشعل الأجواء! 🚀🔥#الدوري_الفرنسي 🇫🇷 pic.twitter.com/528RlTBLDs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2025

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، ضاعف نونو منديز النتيجة بتسديدة من مدى قريب، ليحكم صاحب الأرض قبضته على المباراة.

ومع سعى سان جيرمان على عدم بذل الجهد في الشوط الثاني، نجح مرسيليا في تقليص الفارق بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة واستغل أدريان رابيو خطأ من الدفاع ليمرر نحو أمين جويري الذي تحلى بالدقة وقلص الفارق لتعود الإثارة للمباراة.

لكن فريق المدرب لويس إنريكي عاد سريعا إلى الهجوم، ليقترب من الهدف الثالث الذي سُجل بالفعل بعدما أرسل أشرف حكيمي تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76 حولها المدافع بول ليرولا بالخطأ في مرماه.