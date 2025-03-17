ميسي يسجل هدفا ويقود إنتر ميامي لفوز صعب في الدوري الأميركي

سجل النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي هدفه الأول في الدوري الأميركي لكرة القدم هذا الموسم، ليقود فريقه إنتر ميامي لفوز صعب على أتلانتا يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، فجر الاثنين.

وتقدم أتلانتا يونايتد بهدف مبكر سجله إيمانويل "لاتي لاث" في الدقيقة 11، قبل أن يمنح ميسي التعادل لفريق إنتر ميامي بهدف في الدقيقة الـ20.

وانتزع رفاق ميسي نقاط الفوز بهدف قاتل سجله فافا بيكولت في الدقيقة الـ89.

ورفع إنتر ميامي رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الشرقية، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، بينما تجمد رصيد أتلانتا يونايتد عند 4 نقاط في المركز الـ12.

أما ميسي، فقد احتفل بتسجيل الأهداف في 22 موسما مختلفا على مستوى الدوريات بعد مسيرة طويلة مع أندية برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأخيرا إنتر ميامي الأميركي، ورفع النجم الأرجنتيني المخضرم رصيده إلى 854 هدفا في إجمالي مسيرته، منها 742 هدفا بقميص الأندية.

كما زاد رصيد ليونيل ميسي إلى 4 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم بعد 3 أهداف سجلها في بطولة دوري أبطال كونكاكاف، واحتفل أيضا بهدفه رقم 38 بقميص إنتر ميامي منذ الانضمام للفريق الأميركي صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان.