رياضة|الولايات المتحدة الأميركية

شاهد.. هل دعس ميسي على قميص برشلونة؟

ميسي
ميسي دعس على قميص برشلونة من دون أن ينتبه (مواقع التواصل)
17/3/2025-|آخر تحديث: 17/3/202505:25 م (توقيت مكة)

كالنار في الهشيم، انتشرت صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي وبرشلونة السابق، وهو يدعس على قميص البرسا.

لكن الصورة المأخوذ من مقطع فيديو لدخول ميسي برفقة لاعبي فريقه الأميركي إلى الملعب لإجراء عمليات الإحماء الأخيرة قبل مواجهة أتلانتا يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الأميركي والتي انتهت بفوز رفقاء ميسي بنتيجة 2-1.

والفيديو الكامل للقطة يؤكد أن عددا من الجماهير ألقوا بقميص البرسا على الأرض ودعس عليه ميسي دون أن ينتبه لأنه كان ينظر إلى الملعب، وبعدها قام أحد زملاء ميسي في الفريق بوضع القيمص جانبا.

وتقدم أتلانتا يونايتد بهدف مبكر سجله إيمانويل "لاتي لاث" في الدقيقة 11، قبل أن يمنح ميسي التعادل لفريق إنتر ميامي بهدف في الدقيقة الـ20.

وانتزع رفاق ميسي نقاط الفوز بهدف قاتل سجله فافا بيكولت في الدقيقة الـ89.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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