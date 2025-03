شاهد.. هل دعس ميسي على قميص برشلونة؟

كالنار في الهشيم، انتشرت صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي وبرشلونة السابق، وهو يدعس على قميص البرسا.

لكن الصورة المأخوذ من مقطع فيديو لدخول ميسي برفقة لاعبي فريقه الأميركي إلى الملعب لإجراء عمليات الإحماء الأخيرة قبل مواجهة أتلانتا يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الأميركي والتي انتهت بفوز رفقاء ميسي بنتيجة 2-1.

Here's proof that pictures don't tell the whole story: https://t.co/PWSrGl4pre pic.twitter.com/65zJeqUY06

— The Screenshot Lad (@thescreenlad) March 17, 2025