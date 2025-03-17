شاهد.. هل دعس ميسي على قميص برشلونة؟

كالنار في الهشيم، انتشرت صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي وبرشلونة السابق، وهو يدعس على قميص البرسا.

لكن الصورة المأخوذ من مقطع فيديو لدخول ميسي برفقة لاعبي فريقه الأميركي إلى الملعب لإجراء عمليات الإحماء الأخيرة قبل مواجهة أتلانتا يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الأميركي والتي انتهت بفوز رفقاء ميسي بنتيجة 2-1.

Here's proof that pictures don't tell the whole story: https://t.co/PWSrGl4pre pic.twitter.com/65zJeqUY06 — The Screenshot Lad (@thescreenlad) March 17, 2025

والفيديو الكامل للقطة يؤكد أن عددا من الجماهير ألقوا بقميص البرسا على الأرض ودعس عليه ميسي دون أن ينتبه لأنه كان ينظر إلى الملعب، وبعدها قام أحد زملاء ميسي في الفريق بوضع القيمص جانبا.

وتقدم أتلانتا يونايتد بهدف مبكر سجله إيمانويل "لاتي لاث" في الدقيقة 11، قبل أن يمنح ميسي التعادل لفريق إنتر ميامي بهدف في الدقيقة الـ20.

وانتزع رفاق ميسي نقاط الفوز بهدف قاتل سجله فافا بيكولت في الدقيقة الـ89.