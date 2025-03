لاهوز يعترف بقرار خاطئ حرم برشلونة من لقب الليغا عام 2014

اعترف الحكم الإسباني المعتزل أنطونيو ماتيو لاهوز باتخاذه قرارا مؤثرا حرم برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2013-2014.

وألغى لاهوز هدفا صحيحا سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك أتلتيكو مدريد خلال الجولة الختامية من تلك النسخة بداعي التسلل، وهو الهدف الذي كان سيضع برشلونة في المقدمة 2-1 ويتوج النادي الكتالوني باللقب في حال احتُسب.

No olvidamos lo de 2014. pic.twitter.com/tsDPZoSr3b

وانتهت تلك المباراة التي جرت في 17 مايو/أيار 2014 على ملعب "الكامب نو" بالتعادل الإيجابي 1-1، لتمنح تلك النتيجة لقب الليغا لأتلتيكو مدريد بفارق 3 نقاط عن برشلونة، الذي كان يدربه الأرجنتيني تاتا مارتينو.

وقال لاهوز، في تصريحات جديدة أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن "برشلونة وأتلتيكو دخلا الجولة الأخيرة في صراع على اللقب، ولو كان هناك حكم فيديو مساعد لفاز البارسا بالبطولة".

وأفصح لاهوز أنه ألغى هدف ميسي لأنه كان واثقا أن الكرة وصلته من زميله سيسك فابريغاس وليس من خوان فران مدافع أتلتيكو، لذا احتسب تسللا.

وأوضح "من مكاني كان من المستحيل أن أميّز وألاحظ ذلك، كنت مستعدا للمراهنة على أصابع يدي وقدمي الـ20 أن فابريغاس هو من لمس الكرة".

وتابع لاهوز "كان يُلقى باللوم دائما على الحكم المساعد لكن في هذه اللقطة كانت المسؤولية مشتركة، وأنا الوحيد الذي أتحمل مسؤوليتها بالكامل".

🚨 Mateu Lahoz a reconnu son erreur et s’être excusé après avoir coûté LaLiga 2014 au FC Barcelone !

« Avec le VAR, cette Liga aurait dû aller au Barça. Je me suis trompé. Les deux équipes avaient le même nombre de points et il y a eu une action que nous avons pu voir plus tard… pic.twitter.com/M5NsCNaBck

— 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) March 17, 2025