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لاهوز يعترف بقرار خاطئ حرم برشلونة من لقب الليغا عام 2014

الحكم ماتيو لاهوز خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عام 2014 (الفرنسية)
17/3/2025-|آخر تحديث: 17/3/202504:49 م (توقيت مكة)

اعترف الحكم الإسباني المعتزل أنطونيو ماتيو لاهوز باتخاذه قرارا مؤثرا حرم برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2013-2014.

وألغى لاهوز هدفا صحيحا سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك أتلتيكو مدريد خلال الجولة الختامية من تلك النسخة بداعي التسلل، وهو الهدف الذي كان سيضع برشلونة في المقدمة 2-1 ويتوج النادي الكتالوني باللقب في حال احتُسب.

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وانتهت تلك المباراة التي جرت في 17 مايو/أيار 2014 على ملعب "الكامب نو" بالتعادل الإيجابي 1-1، لتمنح تلك النتيجة لقب الليغا لأتلتيكو مدريد بفارق 3 نقاط عن برشلونة، الذي كان يدربه الأرجنتيني تاتا مارتينو.

وقال لاهوز، في تصريحات جديدة أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن "برشلونة وأتلتيكو دخلا الجولة الأخيرة في صراع على اللقب، ولو كان هناك حكم فيديو مساعد لفاز البارسا بالبطولة".

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وأفصح لاهوز أنه ألغى هدف ميسي لأنه كان واثقا أن الكرة وصلته من زميله سيسك فابريغاس وليس من خوان فران مدافع أتلتيكو، لذا احتسب تسللا.

وأوضح "من مكاني كان من المستحيل أن أميّز وألاحظ ذلك، كنت مستعدا للمراهنة على أصابع يدي وقدمي الـ20 أن فابريغاس هو من لمس الكرة".

وتابع لاهوز "كان يُلقى باللوم دائما على الحكم المساعد لكن في هذه اللقطة كانت المسؤولية مشتركة، وأنا الوحيد الذي أتحمل مسؤوليتها بالكامل".

وكشف المعد البدني السابق لبرشلونة إلفيو باولوروسو أن الفريق كان في حالة انهيار داخل غرفة الملابس بعد المباراة، مؤكدا أن لاهوز جاء شخصيا من أجل الاعتذار عن قراره الخاطئ.

وقال باولوروسو "ميسي سجل الهدف الذي كان سيمنحنا اللقب لكن الحكم (لاهوز) ألغاه. كنا نبكي في غرفة الملابس، ثم جاء ليطلب منا السماح".

واعتزل لاهوز التحكيم نهاية موسم 2022-2023 بعد قرار رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لويس ميدينا كانتاليخو عدم تجديد عقده، علما أنه أدار مباريات كرة القدم على مدى 15 موسما.

وخلال مسيرته التحكيمية أدار لاهوز (48 عاما) 49 مباراة لبرشلونة ومعه فاز الفريق الكتالوني في 32 مواجهة وتعادل 11 مرة بينما خسر 6 مباريات، وفق إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

المصدر : ماركا

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