يوم هزم بيريز ريال مدريد وكان قريبا من حراسته

يعد فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي لريال مدريد الإسباني، الرئيس الأكثر نجاحا في تاريخ النادي الملكي، حيث جاء من خلفية اقتصادية وإدارية، لكن قد لا يعلم البعض أنه كان لاعبا أيضا في شبابه.

ونشرت مجلة "بوزويلو إن" (Pozuelo IN) الإسبانية وثائق وصورا لبيريز تثبت أنه كان حارس مرمى بارعا في فترة شبابه، وأنه كان قريبا للغاية من احتراف كرة القدم مع ناديه المفضل ريال مدريد.

وحسب المجلة فإن بيريز أظهر موهبة كبيرة كحارس مرمى خلال سنوات دراسته الثانوية في إحدى مدارس حي تشويكا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان بيريز بعمر 15 عاما حين انضم لفريق كرة قدم يُدعي لا كوادريا المكوّن من طلاب السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية بمدرسة بياس دي سان فرانسيسكو دي أباد الشهيرة باسم سان أنطون .

Florentino Pérez, fue un gran guardameta en sus años juveniles y a punto estuvo de hacer carrera como futbolista en el Real Madridhttps://t.co/oM5177feQh — Noticias Pozuelo IN (@PozueloIN) March 15, 2025

وتألّف الفريق من عدة لاعبين أحدهم أجنبي كان بمثابة نجم الفريق فيما كان حارس المرمى هو الشاب فلورنتينو بيريز الذي وصفه أحد زملائه بأنه كان حارسا مذهلا لدرجة أن عدة أندية من بينها ريال مدريد أبدت اهتمامها بالتعاقد معه.

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وظهر بيريز في إحدى الصور القديمة بشعره المنسدل وهو سعيد للغاية، كما أن فريقه لا كوادريّا كان يرتدي قمصانا باللون الأزرق الفاتح وسراويل بيضاء.

تلك الصور تعود إلى منافسات كاليخو التي أُقيمت في ملاعب لا تشوبيرا عام 1962، والتي شارك فيها 20 فريقا في بطولتي الدوري والكأس.

وأنهى فريق لا كوادريّا تلك المنافسات في المركز السادس ببطولة الدوري، فيما وصل إلى نهائي الكأس واللافت أنه تجاوز فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في طريقه إلى المشهد الختامي.

بيريز هزم ريال مدريد

وفاز لا كوادريا وبيريز على ريال مدريد في المربع الذهبي 2-0 لكن الفريق خسر في النهائي بنتيجة 0-1 أمام إل باريا.

وقالت المجلة الإسبانية عن تلك الفترة "بعد الأداء المميز الذي قدّمه بيريز مع فريقه بدأ ريال مدريد بمراقبته من أجل التعاقد معه باعتباره حارس مرمى صاعدا، لكن في النهاية لم ينضم إلى الفريق الملكي كلاعب".

وأضافت "ما لم يكن أحد يتخيله في ذلك الوقت ولا حتى بيريز نفسه هو أن ذلك الشاب صاحب الغرّة المميزة والذي برز كحارس مرمى واعد، سيصبح لاحقا رجل أعمال ناجحا وأحد أعظم رؤساء ريال مدريد عبر التاريخ".

وفي مسيرته كلاعب أيضا، شارك بيريز كحارس مرمى ضمن فريق بلدية مدريد خلال فترة عمله فيها عضوا في مجلس الإدارة ومسؤولا عن شئون الصرف الصحي والبيئة بين عامي 1976 و1979 وفق ما أكدت صحيفة "آس" الإسبانية.

36 بطولة في عهد بيريز

ويحمل بيريز (78 عاما) العضوية رقم 1793 في ريال مدريد والتي حصل عليها يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول 1961.

وتولى بيريز رئاسة ريال مدريد فترتين الأولى بدأت عام 2000 وانتهت في 2006، أما الثانية فتمتد من صيف عام 2009 حتى يومنا هذا.

ويُعد بيريز الملقب "بالقرش"، حاليا الرئيس الأنجح في تاريخ ريال مدريد إذ حقق الفريق الأول لكرة القدم في عهده 36 لقبا في مختلف البطولات وهي:

الدوري الإسباني: 7.

كأس ملك إسبانيا: 3.

كأس السوبر الإسباني: 7.

دوري أبطال أوروبا: 7.

كأس السوبر الأوروبي: 5.

كأس العالم للأندية والإنتركونتننتال: 7.