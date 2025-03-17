شاهد.. أول بطاقة حمراء لراموس مع فريقه الجديد مونتيري المكسيكي

تلقى الإسباني سيرجيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي البطاقة الحمراء الأولى له مع فريقه الجديد، وذلك في مباراته الخامسة بتجربته الحالية.

وأشهر الحكم إسماعيل لوبيز البطاقة الحمراء المباشرة لراموس في الدقائق الأخيرة من مباراة مونتيري ومضيفه بوماس، في الجولة الـ12 من الدوري المكسيكي، وذلك بعد ركله اللاعب غييرمو مارتينيز بدون كرة.

🟥Solo lleva 5 partidos en Rayados y Sergio Ramos no deja de ser noticia. Tras 3 partidos seguidos marcando, anoche le tocó ser expulsado. Vio la roja por esta acción en el 92' y con el partido ya ganado por 1-3: pic.twitter.com/3dz9QJvtCc — BeSoccer (@besoccer_ES) March 17, 2025

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ورغم طرد راموس، فإن الحكم لوبيز لم يسلم من انتقادات إيفراين خواريز مدرب بوماس الذي يرى أن المدافع الإسباني كان يستحق ذلك في وقت أبكر بسبب تدخلاته العنيفة على لاعبيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معايير التحكيم تختلف عند التعامل مع اللاعبين الأجانب.

وقال خواريز إن "راموس وجّه ضربة بالمرفق للاعب شاب كان قد قال قبل المباراة بيوم واحد فقط إنه يعتبر راموس قدوة له. لا يمكنني السماح بذلك، لأنني أحب بلدي وأدافع عن كرة القدم فيها".

Y ésta tarjeta roja 🟥 para Ramos de @Rayados , golpea con el antebrazo, con fuerza, sin balón de por medio. Mucho trabajo para @Arbitraje_MX y @LigaBBVAMX

👉👉El #var es una magnifica herramienta si es bien utilizada, lamentablemente el director del #var en @fmf sigue… pic.twitter.com/m353mGS2aA — El Cantante Guerrero (@cantantegro) March 17, 2025

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وأضاف "أمس فقط صرّح بنفيندو (لاعب بوماس) بأن اللعب ضد راموس سيكون شرفا له، واليوم يوجه راموس له ضربة بالمرفق. هذا غير مقبول".

ويرى خواريز أن راموس كان يجب أن يُطرد في الدقيقة 20، وليس في الدقيقة 90، ليواصل انتقاداته للحكام ولاختلاف المعايير في التعامل بين اللاعبين المحليين والأجانب.

وأوضح "عندما تكون أجنبيا يتم اتخاذ القرارات بمعايير مختلفة، لكن لو فعل ذلك لاعب مكسيكي، لكان طُرد منذ الدقيقة 20 وليس مع قرب نهاية المباراة؛ هذا ما يزعجني".

¡EFRAÍN JUÁREZ ARREMETE CONTRA SERGIO RAMOS! 💥😱🗣️ El técnico mexicano se expresa sobre las entradas del español esta noche en Ciudad Universitaria, asegurando que a los extranjeros "se les mide con otra vara" ¿Opiniones? 🤔 pic.twitter.com/r2ZZSdLvzd — Claro Sports (@ClaroSports) March 17, 2025

وختم مدرب بوماس بقوله: "يُنتظر من اللاعب الأجنبي أن يكون قدوة. وبغض النظر عن اسمه، يجب أن يُعامل بالمعيار نفسه".

من جهته، لم يبدُ راموس (38 عاما) مكترثا بكل ما قيل، إذ نشر بعد المباراة تعليقا ساخرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكتب راموس "انتصار مهم جدا ضد خصم صعب وفي ملعب معقد، الآن وقت الراحة والاستعداد لما هو قادم"، وأضاف ساخرا "كان واضحا أنني لن أغادر هذا الدوري بدون بطاقة حمراء، المهم النقاط الثلاث لنواصل العمل".

وتُعد هذه هي البطاقة الحمراء المباشرة رقم 11 وحالة الطرد رقم 31 بشكل عام في مسيرة راموس الاحترافية مع الأندية التي لعب لها (ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وإشبيلية، ومونتيري)، وفق أرقام موقع ترانسفير ماركت الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

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يُذكر أن مونتيري نجح في الفوز على مضيفه بوماس بنتيجة 3-1 ليرتقي إلى المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.