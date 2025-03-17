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شاهد.. طرد راموس المتأخر يغضب مدربا في الدوري المكسيكي

طرد Ramos في مباراة Monterrey vs Pumas
راموس تعرض للطرد لأول مرة مع فريق مونتيري المكسيكي (مواقع التواصل)
17/3/2025

تلقى الإسباني سيرجيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي البطاقة الحمراء الأولى له مع فريقه الجديد، وذلك في مباراته الخامسة بتجربته الحالية.

وأشهر الحكم إسماعيل لوبيز البطاقة الحمراء المباشرة لراموس في الدقائق الأخيرة من مباراة مونتيري ومضيفه بوماس، في الجولة الـ12 من الدوري المكسيكي، وذلك بعد ركله اللاعب غييرمو مارتينيز بدون كرة.

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ورغم طرد راموس، فإن الحكم لوبيز لم يسلم من انتقادات إيفراين خواريز مدرب بوماس الذي يرى أن المدافع الإسباني كان يستحق ذلك في وقت أبكر بسبب تدخلاته العنيفة على لاعبيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معايير التحكيم تختلف عند التعامل مع اللاعبين الأجانب.

وقال خواريز إن "راموس وجّه ضربة بالمرفق للاعب شاب كان قد قال قبل المباراة بيوم واحد فقط إنه يعتبر راموس قدوة له. لا يمكنني السماح بذلك، لأنني أحب بلدي وأدافع عن كرة القدم فيها".

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وأضاف "أمس فقط صرّح بنفيندو (لاعب بوماس) بأن اللعب ضد راموس سيكون شرفا له، واليوم يوجه راموس له ضربة بالمرفق. هذا غير مقبول".

ويرى خواريز أن راموس كان يجب أن يُطرد في الدقيقة 20، وليس في الدقيقة 90، ليواصل انتقاداته للحكام ولاختلاف المعايير في التعامل بين اللاعبين المحليين والأجانب.

وأوضح "عندما تكون أجنبيا يتم اتخاذ القرارات بمعايير مختلفة، لكن لو فعل ذلك لاعب مكسيكي، لكان طُرد منذ الدقيقة 20 وليس مع قرب نهاية المباراة؛ هذا ما يزعجني".

وختم مدرب بوماس بقوله: "يُنتظر من اللاعب الأجنبي أن يكون قدوة. وبغض النظر عن اسمه، يجب أن يُعامل بالمعيار نفسه".

من جهته، لم يبدُ راموس (38 عاما) مكترثا بكل ما قيل، إذ نشر بعد المباراة تعليقا ساخرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكتب راموس "انتصار مهم جدا ضد خصم صعب وفي ملعب معقد، الآن وقت الراحة والاستعداد لما هو قادم"، وأضاف ساخرا "كان واضحا أنني لن أغادر هذا الدوري بدون بطاقة حمراء، المهم النقاط الثلاث لنواصل العمل".

وتُعد هذه هي البطاقة الحمراء المباشرة رقم 11 وحالة الطرد رقم 31 بشكل عام في مسيرة راموس الاحترافية مع الأندية التي لعب لها (ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وإشبيلية، ومونتيري)، وفق أرقام موقع ترانسفير ماركت الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

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يُذكر أن مونتيري نجح في الفوز على مضيفه بوماس بنتيجة 3-1 ليرتقي إلى المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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