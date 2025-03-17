حظوظ الأندية العربية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

وقع النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في مواجهة صعبة ضد يوكوهاما إف مارينوس الياباني الشهر المقبل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، في حين يواجه الهلال منافسه المحلي في الدوري السعودي فريق جوانغجو الكوري الجنوبي.

وتشهد الأدوار النهائية من البطولة إقامة سبع مباريات تقام بنظام التجمع في مدينة جدة السعودية، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل/نيسان إلى الثالث من مايو/أيار المقبلين.

وستقام مباريات قبل النهائي يومي 29 و30 أبريل/نيسان القادم، على أن تقام المباراة النهائية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في الثالث من مايو/أيار المقبل، ويحصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 12 مليون دولار أميركي.

النصر يتطلع إلى صنع التاريخ

بعد خروجه من ربع النهائي الموسم الماضي على يد العين الإماراتي، يعول النصر على هدافه المخضرم كريستيانو رونالدو (40 عاما) أفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي لم يحقق بعد أي لقب محلي أو قاري مع الفريق الذي انضم إليه في نهاية العام 2022.

ويبحث النصر عن التتويج بأول ألقابه في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن عليه قبل ذلك تخطي عقبة يوكوهاما، الفريق الذي يدربه ستيف هولاند المساعد السابق لغاريث ساوثغيت في المنتخب الإنجليزي.

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ووصل يوكوهاما إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين سابقًا عامي 1990 و2024 حيث خسر في النهائي أمام العين الإماراتي. أما فريق النصر بقيادة رونالدو، فلم يصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا إلا مرة واحدة، وكان ذلك عام 1995 عندما خسر أمام إلهوا تشونما الكوري الجنوبي.

ويعد أفضل إنجاز للنصر في البطولة وصوله إلى قبل النهائي عامي 2020 و2021، لكنه يدخل هذه النسخة بتشكيلة مدججة بالنجوم العالميين، مما يعزز ثقته في تحقيق اللقب المرتقب.

نتيجة قرعة #دوري_أبطال_آسيا_النخبة 🔝 📍 جـدة

🗓️ 25 أبريل – 3 مايو 2025 كل التوفيق لممثلينا 💚#الوطن_معكم pic.twitter.com/FdrV5EkdOt — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 17, 2025

الهلال نحو مواصلة التألق في بطولته المحببة

بعد تخطيه باختاكور الأوزبكستاني في دور الـ16 (0-1 و4-0)، سيحاول الهلال مواصلة مشواره في بطولته المحببة، إذ يستعد للظهور في ربع النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

وأحرز الهلال الذي يحارب بصعوبة على صدارة الدوري السعودي هذا الموسم، أعلى الفرق تصنيفا في الأدوار النهائية أربعة ألقاب في المسابقة أعوام 1991 و2000 و2019 و2021، وحل وصيفا خمس مرات.

ويطمح "الزعيم" في تعويض خيبة أمل خروجه من الدور قبل النهائي في الموسم الماضي، واستعادة اللقب القاري، حيث يسعى لتحقيق لقبه الثالث خلال ستة أعوام.

يعتبر غوانغجو أول فريق يحقق التأهل إلى ربع النهائي في ظهوره الأول بالبطولة منذ أن فعلها فيسيل كوبي عام 2020، كما أن تألق جاسير أساني يمنحه فرصة كبيرة للمنافسة.

الأهلي للمضي قدما في البطولة

دخل الأهلي السعودي القرعة كأحد أبرز الفرق بعدما حجز مقعده في ربع النهائي من دون خسارة (9 انتصارات وتعادل وحيد).

وسيكون الظهور المقبل للأهلي في ربع النهائي الأول له منذ عام 2020، حيث قدم أداء مذهلا على المستوى القاري هذا الموسم، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها في دوري المحترفين السعودي حيث يحتل المركز الخامس.

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ويبدو الأهلي عازما على التتويج باللقب، وعليه الفوز على بويرام التايلندي في مشاركته الثانية فقط في دور الثمانية، حيث يطمح في إطالة رحلته بمدينة جدة خلال الأدوار النهائية.

وضمن الفريق التايلندي مقعده بعد إقصائه منافسه في منطقة آسيان جوهور دار التعظيم الماليزي، ويأمل في اختبار نفسه أمام نخبة أندية القارة.

مهمة سهلة للسد القطري

يعتبر السد القطري الفريق الوحيد الآخر إلى جانب الهلال من المتوجين سابقا بلقب دوري أبطال آسيا، من بين الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، حيث يعود لهذا الدور للمرة الأولى منذ 2019.

وتأهل السد إلى دور الـ16 بسهولة، قبل أن يظهر شخصيته القوية بقلب الطاولة على الوصل الإماراتي، مما يجعله خصما صعبا لكاواساكي فرونتال الذي على الرغم من مكانته البارزة في كرة القدم الآسيوية، فإن أقصى ما حققه في البطولة هو الوصول إلى ربع النهائي أعوام 2007 و2009 و2017.

وبعد خروجه من دور الـ16 الموسم الماضي على يد شاندونغ تايشان الصيني، عاد الفريق الياباني ليقدم مستويات مميزة هذا الموسم، مما يجعله مرشحا لإنهاء انتظاره الطويل لحصد اللقب.

مباريات ربع النهائي (25-27 أبريل/نيسان المقبل)

الهلال السعودي x جوانغجو الكوري الجنوبي

الأهلي (السعودية) x بوريرام يونايتد التيلندي

يوكوهاما إف مارينوس الياباني x النصر السعودي.

كاواساكي فرونتال الياباني x السد القطري

نصف النهائي (29-30 أبريل/نيسان المقبل)

الهلال أو جوانغجو x الأهلي أو بوريرام يونايتد.

يوكوهاما إف مارينوس أو النصر x كاواساكي فرونتال أو السد.