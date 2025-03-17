بالفيديو.. خوسانوف لاعب السيتي يحصل على سيارة فخمة هدية

تلقى عبد القادر خوسانوف -لاعب مانشستر سيتي- هدية قيّمة لدى عودته إلى أوزبكستان للانضمام إلى منتخب بلاده من أجل مواجهة قيرغيزستان ثم إيران في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقدم أولوجبيك أسانباييف، وهو مسؤول كرة قدم أوزبكي من أصل كازاخستاني، هدية لخوسانوف وهي عبارة عن سيارة مرسيدس فاخرة من طراز "جي كلاس" بقيمة 350 ألف يورو، وهو مبلغ يزيد على 3 أضعاف المبلغ الذي عرضه نادي لانس الفرنسي قبل عام ونصف للتعاقد مع المدافع الشاب.

في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بدا خوسانوف (21 عاما) مندهشا للغاية من الاستقبال الكبير، الذي حظي به من اتحاد الكرة الأوزبكي والهدية المميزة.

🇰🇿Kazakh football official Ulugbek Asonboev gifted Mercedes-Benz G-class to Manchester City defender Abdukodir Khusanov 🇺🇿 pic.twitter.com/2SxWgm91iZ — Jalol Akhmedov🇺🇿 (@JalolAkhmedov) March 17, 2025

ويحظى خوسانوف بمعاملة خاصة إلى حد ما، وبحسب المدون الأوزبكي المؤثر عبد الرحمن فازيلوف، في تصريحات نقلها موقع ستاديون الأوزبكي، فإن مانشستر سيتي سيرسل طائرة خاصة لنقل مدافعه إلى مانشستر فور انتهاء المباراة ضد إيران.

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وسيلعب منتخب أوزبكستان ضد إيران في العاصمة طهران يوم 25 مارس/آذار الجاري ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وانضم خوسانوف إلى مانشستر سيتي قادما من لانس الفرنسي في صفقة بلغت "قرابة 50 مليون يورو"، وبعقد يمتد حتى صيف 2029.