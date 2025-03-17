استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

سيغيب نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي عن مباراتي تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم أمام أوروغواي والبرازيل.

ولم يكن ميسي البالغ من العمر 37 عاما ضمن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني المكونة من 25 لاعبا والتي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني يوم الاثنين.

ولم يكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن أسباب غياب ميسي إلا أن وسائل إعلام أرجنتينية أن ذكرت أنه عانى من إصابة في الفخذ الأيسر، الأحد، خلال فوز إنتر ميامي 2-1 على أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وغاب "البولغا" عن إجمالي ثلاث مباريات، وعاد إلى الملعب أمام نادي كافاليير إف سي الجامايكي في مباراة إياب دور الـ16 لكأس أبطال الكونكاكاف.

وسيغيب نجم برشلونة السابق عن مباراتي تصفيات كأس العالم يومي 21 و25 مارس/آذار الجاري، على أمل العودة إلى الملعب مع إنتر ميامي في 29 مارس/آذار عندما يواجه فيلادلفيا يونيون في مباراة بالدوري الأميركي لكرة القدم.

#SelecciónMayor Nómina de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de #Eliminatorias. 🇦🇷 ¡Volvemos a vernos! 😁 pic.twitter.com/APD62lyHag — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 17, 2025

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ميسي ليس الغائب الوحيد

ميسي ليس الغائب الوحيد عن مباراتين قد تُحسمان تأهل الأرجنتين فقد استبعد المدرب ليونيل سكالوني بعض النجوم أمثال باولو ديبالا وغونزالو مونتييل وجيوفاني لو سيلسو بسبب الإصابات، وأليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد لأسباب تكتيكية.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 25 نقطة وتستضيف أوروغواي صاحبة المركز الثاني يوم الجمعة ثم تستضيف البرازيل صاحبة المركز الخامس بعد أربعة أيام في ملعب مونومنتال في بوينس آيرس.

تشكيلة الأرجنتين كاملة