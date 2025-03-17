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أساطير في كرة القدم لم يحققوا لقب دوري أبطال أوروبا

Ronaldo Nazario Gianluigi Buffon Francesco Totti
توتي (يمين) ورونالدو (وسط) وبوفون، لم يسبق لهم التتويج بدوري أبطال أوروبا (وكالات)
17/3/2025

بطولات كثيرة شارك فيها لاعبو الصفوة على مستوى الأندية في كرة القدم، ويظل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو قمة المجد الذي يحلمون به، والإنجاز الذي لا يمكن أن يضاهيه أي إنجاز آخر.

لكن ثمة نجوم كبار في عالم كرة القدم حققوا إنجازات رائعة أثناء مسيرتهم، وقدموا مستويات مذهلة، ومع ذلك لم يحققوا لقب دوري أبطال أوروبا، وظلت "ذات الأذنين" عصية عليهم حتى اعتزالهم.

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إليكم أسماء نجوم في كرة القدم لم يفوزوا بدوري الأبطال:

  • هيرنان كريسبو

لعب النجم الأرجنتيني لأندية بارما ولاتسيو وإنتر ميلان وميلان وتشلسي، وكان قريبا جدا من التتويج عندما سجل هدفين في نهائي إسطنبول 2005 ضد ليفربول، لكن ميلان خسر المباراة بطريقة درامية بعد تقدم 3-0 في الشوط الأول وانتهت بركلات الترجيح.

afp - Inter Milan's forward Hernan Crespo of Argentina celebrates after scoring a goal against Parma during their italian serie A
هيرنان كريسبو (الفرنسية)
  • سيسك فابريغاس

دافع الإسباني فابريغاس عن ألوان أندية أرسنال وبرشلونة وتشلسي وموناكو، ورغم كونه أحد أعظم لاعبي خط الوسط في جيله لم يتمكن من الفوز باللقب حتى خلال فترة لعبه لبرشلونة الذهبي بقيادة بيب غوارديولا.

Barcelona's midfielder Cesc Fabregas celebrates after scoring during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) semi-final first leg football match Real Madrid CF vs FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on January 30, 2013. AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
سيسك فابريغاس (الفرنسية)
  • فابيو كانافارو

لعب لأندية بارما وإنتر ميلان ويوفنتوس وريال مدريد، لكن المدافع الإيطالي الفائز بالكرة الذهبية 2006 لم يكن محظوظا في دوري الأبطال، إذ أخفق في الوصول إلى النهائي رغم مسيرته الحافلة.

f/Real Madrid 's Italian defender Fabio Cannavaro (L) collects the ball from the net after Juventus Brazilian forward Amauri Carvalho de Oliveira scored during their Group H Champion's League football match on October 21, 2008 at Turin's Olympic Stadium.
فابيو كانافارو (الفرنسية)
  • فرانشيسكو توتي
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لعب طوال مسيرته مع روما وكان رمزا للنادي، لكنه لم يتمكن من تحقيق الحلم الأوروبي الكبير المتمثل في التتويج بدوري الأبطال.

Football Soccer - AS Roma v Genoa - Serie A - Stadio Olimpico, Rome, Italy - 28/5/17 AS Roma's Francesco Totti plays with a ball after his last game. REUTERS/Alberto Lingria FOR EDITORIAL USE ONLY.
فرانشيسكو توتي (رويترز)
  • دييغو أرماندو مارادونا

تألق الأسطورة الأرجنتيني مع برشلونة، ثم برز أكثر مع نابولي، دون أن يتمكن من الفوز بدوري الأبطال رغم قيادته الفريق إلى النجاح محليا وقاريا في بطولات أخرى.

مارادونا
دييغو مارادونا
  • مايكل بالاك

شملت مسيرته أندية باير ليفركوزن وبايرن ميونخ وتشلسي، وقد عانى اللاعب الألماني من سوء حظ غريب في النهائيات، حيث خسر مع ليفركوزن في 2002 أمام ريال مدريد، ثم مع تشلسي عام 2008 أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

AFP/ Chelsea's German player Michael Ballack kicks the ball on his return from injury against Liverpool during the Carling Cup quarter-final football match at Stamford Bridge in London 19 December 2007.
مايكل بالاك (الفرنسية)
  • رود فان نيستلروي

يملك الهداف الهولندي أرقاما فردية مميزة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، وكان أحد أعظم هدافي البطولة، لكنه لم يتمكن من تحقيق اللقب حيث خرج في مراحل متقدمة عدة مرات دون بلوغ النهائي.

afp - Real Madrid Dutch forward Ruud van Nistelrooy runs to score with a lob against SS Lazio during their UEFA Champions League group C football match at Olympic
رود فان نيستلروي (الفرنسية)
  • زلاتان إبراهيموفيتش

طاف النجم السويدي على عدد من أكبر الأندية الأوروبية خلال مسيرته الحافلة على غرار أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، ومع ذلك لم يُتوج بدوري الأبطال.

إبراهيموفيتش اعتزل بعد مسيرة احترافية استمرت 24 عاما
زلاتان إبراهيموفيتش (رويترز)
  • جيانلويجي بوفون

حصد الحارس الأسطوري عددا كبيرا من البطولات، وكانت معظم مسيرته مع يوفنتوس ثم باريس سان جيرمان، حيث وصل إلى النهائي 3 مرات، لكنه خسرها كلها، ليبقى دوري الأبطال، هو اللقب الذي لم يتمكن من إضافته إلى مسيرته.

NAPLES, ITALY - DECEMBER 01: Gianluigi Buffon of Juventus in action during the Serie A match between SSC Napoli and Juventus at Stadio San Paolo on December 1, 2017 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
جيانلويجي بوفون (غيتي)
  • رونالدو نازاريو

هو بلا شك أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، وخلال رحلته في أوروبا لعب لأندية، برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وميلان، ورغم وجوده مع "الملكي" في فترة الغلاكتيكوس لم يستطع الظاهرة الفوز بلقب الأبطال.

Real Madrid's Brazilian striker Ronaldo Nazario de Lima celebrates after scoring against Olympique Marseille during their Champions League group F soccer match at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid Tuesday Sept. 16, 2003. EPA PHOTO/EFE/Fernando Alvarado//
رونالدو نازاريو (وكالة الأنباء الأوروبية)
المصدر : الجزيرة

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