أساطير في كرة القدم لم يحققوا لقب دوري أبطال أوروبا

بطولات كثيرة شارك فيها لاعبو الصفوة على مستوى الأندية في كرة القدم، ويظل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو قمة المجد الذي يحلمون به، والإنجاز الذي لا يمكن أن يضاهيه أي إنجاز آخر.

لكن ثمة نجوم كبار في عالم كرة القدم حققوا إنجازات رائعة أثناء مسيرتهم، وقدموا مستويات مذهلة، ومع ذلك لم يحققوا لقب دوري أبطال أوروبا، وظلت "ذات الأذنين" عصية عليهم حتى اعتزالهم.

إليكم أسماء نجوم في كرة القدم لم يفوزوا بدوري الأبطال:

هيرنان كريسبو

لعب النجم الأرجنتيني لأندية بارما ولاتسيو وإنتر ميلان وميلان وتشلسي، وكان قريبا جدا من التتويج عندما سجل هدفين في نهائي إسطنبول 2005 ضد ليفربول، لكن ميلان خسر المباراة بطريقة درامية بعد تقدم 3-0 في الشوط الأول وانتهت بركلات الترجيح.

سيسك فابريغاس

دافع الإسباني فابريغاس عن ألوان أندية أرسنال وبرشلونة وتشلسي وموناكو، ورغم كونه أحد أعظم لاعبي خط الوسط في جيله لم يتمكن من الفوز باللقب حتى خلال فترة لعبه لبرشلونة الذهبي بقيادة بيب غوارديولا.

فابيو كانافارو

لعب لأندية بارما وإنتر ميلان ويوفنتوس وريال مدريد، لكن المدافع الإيطالي الفائز بالكرة الذهبية 2006 لم يكن محظوظا في دوري الأبطال، إذ أخفق في الوصول إلى النهائي رغم مسيرته الحافلة.

فرانشيسكو توتي

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لعب طوال مسيرته مع روما وكان رمزا للنادي، لكنه لم يتمكن من تحقيق الحلم الأوروبي الكبير المتمثل في التتويج بدوري الأبطال.

دييغو أرماندو مارادونا

تألق الأسطورة الأرجنتيني مع برشلونة، ثم برز أكثر مع نابولي، دون أن يتمكن من الفوز بدوري الأبطال رغم قيادته الفريق إلى النجاح محليا وقاريا في بطولات أخرى.

مايكل بالاك

شملت مسيرته أندية باير ليفركوزن وبايرن ميونخ وتشلسي، وقد عانى اللاعب الألماني من سوء حظ غريب في النهائيات، حيث خسر مع ليفركوزن في 2002 أمام ريال مدريد، ثم مع تشلسي عام 2008 أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

رود فان نيستلروي

يملك الهداف الهولندي أرقاما فردية مميزة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، وكان أحد أعظم هدافي البطولة، لكنه لم يتمكن من تحقيق اللقب حيث خرج في مراحل متقدمة عدة مرات دون بلوغ النهائي.

زلاتان إبراهيموفيتش

طاف النجم السويدي على عدد من أكبر الأندية الأوروبية خلال مسيرته الحافلة على غرار أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، ومع ذلك لم يُتوج بدوري الأبطال.

جيانلويجي بوفون

حصد الحارس الأسطوري عددا كبيرا من البطولات، وكانت معظم مسيرته مع يوفنتوس ثم باريس سان جيرمان، حيث وصل إلى النهائي 3 مرات، لكنه خسرها كلها، ليبقى دوري الأبطال، هو اللقب الذي لم يتمكن من إضافته إلى مسيرته.

رونالدو نازاريو

هو بلا شك أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، وخلال رحلته في أوروبا لعب لأندية، برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وميلان، ورغم وجوده مع "الملكي" في فترة الغلاكتيكوس لم يستطع الظاهرة الفوز بلقب الأبطال.