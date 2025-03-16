يوفنتوس يتلقى هزيمة ثقيلة ثانية خلال أيام بالدوري الإيطالي

حقق فيورنتينا فوزا ساحقا على ضيفه يوفنتوس 3-صفر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، ليزيد الضغوط على مدرب الضيوف تياجو موتا الذي يتعرض لانتقادات شديدة بعد ثاني هزيمة ثقيلة على التوالي يتلقاها الفريق.

وكان يوفنتوس، الذي خسر 4-صفر على أرضه أمام أتلانتا الأسبوع الماضي، متأخرا بهدفين في وقت مبكر بفلورنسا بعد أن وضع روبن جوسينس أصحاب الأرض في المقدمة خلال الدقيقة 15، وضاعف رولاندو ماندراجورا النتيجة بعدها بثلاث دقائق أخرى.

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ولم يكن هناك طريق للعودة ليوفنتوس عندما وضع ألبرت جودموندسون فيورنتينا في المقدمة بنتيجة 3-صفر بعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني، وبات منصب موتا الآن أمام خطر حقيقي.

ورفع الفوز رصيد فيورنتينا إلى 48 نقطة في المركز الثامن، متقدما بنقطة واحدة على ميلان، في حين يحتل يوفنتوس المركز الخامس في الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف بولونيا الذي تفوق على فريق موتا بفوزه الساحق 5-صفر على لاتسيو في وقت سابق من اليوم الأحد.