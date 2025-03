قوانين في الولايات المتحدة تهدف لحماية حكام كرة القدم

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم عن قوانين جديدة تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الحكام من جميع أشكال الإساءة سواء الجسدية أو اللفظية.

ودخلت هذه القوانين حيّز التنفيذ بداية مارس/آذار الجاري، وستطبق في جميع مباريات الشباب والهواة.

PENALTY OVERVIEW! U.S. Soccer is asking everyone to do their part by knowing the rules, reporting referee abuse, and embodying behaviors that represent the best of us. https://t.co/bLDG19xfi8 pic.twitter.com/UkERbv4H96

— Indiana Soccer (@SoccerIndiana) March 8, 2025