قوانين في الولايات المتحدة تهدف لحماية حكام كرة القدم

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم عن قوانين جديدة تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الحكام من جميع أشكال الإساءة سواء الجسدية أو اللفظية.

ودخلت هذه القوانين حيّز التنفيذ بداية مارس/آذار الجاري، وستطبق في جميع مباريات الشباب والهواة.

PENALTY OVERVIEW! U.S. Soccer is asking everyone to do their part by knowing the rules, reporting referee abuse, and embodying behaviors that represent the best of us. https://t.co/bLDG19xfi8 pic.twitter.com/UkERbv4H96 — Indiana Soccer (@SoccerIndiana) March 8, 2025

وقال الاتحاد الأميركي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي "انضموا إلينا في إيجاد مستقبل أفضل لكرة القدم".

وأضاف "تهدف سياسة منع الإساءة للحكام (القانون 531-9) إلى جعل مباريات الشباب والهواة أكثر أمانا ومتعة، ولن يتم التسامح مع أي إساءة للحكام".

وطالب الاتحاد جميع مكوّنات اللعبة بـ"معرفة القوانين والإبلاغ عن أي إساءة، والتصرف بطريقة تعكس أفضل ما في مجتمعنا الكروي".

وتتضمن سياسة منع الإساءة للحكام -وهو دليل مكون من 17 صفحة- تصنيفا لمستويات السلوك العدواني مع فرض عقوبات تتراوح بين الإيقاف لمباراة واحدة وصولا إلى الحظر مدى الحياة.

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ودعا البيان جميع اللاعبين والمدربين إلى "فهم التصرفات التي تتجاوز الحدود" لأن ذلك يساعدهم على "تجنّب العقوبات، والمساهمة في إيجاد بيئة أفضل لمستقبل كرة القدم".

وحسب "آس" الإسبانية فإن العقوبات الجديدة ستشمل الجميع، بمن فيهم اللاعبون والمدربون وأولياء الأمور والمشجعون.

وأوضحت الصحيفة أن الجميع سيكون تحت طائلة العقوبة في الحالات التالية: