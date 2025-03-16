كواليس مفاوضات برشلونة "الشاقة" لتمديد عقد لامين جمال

يبذل نادي برشلونة الإسباني جهودا حثيثة لتمديد عقد نجمه الشاب لامين جمال، لكن مفاوضات تجديد عقده لا تسير بسهولة.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاجتماع الأخير الذي جمع خوان لابورتا رئيس برشلونة بخورخي مينديز وكيل لامين جمال في البرتغال قبل حوالي 10 أيام، انتهت من دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت أنه رغم أن الطرفين سيتفقان في النهاية على توقيع عقد جديد لكن المفاوضات ليس بالسهولة التي يُروج لها.

وكان ذلك الاجتماع مخصصا فقط لمناقشة وضع لامين جمال من دون التطرق إلى أية قضايا أخرى، ورغم ذلك لم يتوصل الطرفان لاتفاق واضح أو حتى رد إيجابي قاطع وفق الصحيفة ذاتها.

ويرتبط لامين جمال (17 عاما) بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف عام 2026، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه صيف عام 2023 بعد عودة النادي من الجولة الأميركية.

يومها وقّع برشلونة مع اللاعب الصغير عقدا لمدة 3 سنوات وهي أقصى مدة يمكنه ربطه فيها بسبب صغر سنه، لكن تم الاتفاق على شروط عقد سيتم توقيعه في الصيف الحالي ليمتد بقاء اللاعب مع النادي حتى 2030، والآن تغير الوضع.

ويدرك النادي أن العقد الجديد سيكون بمثابة الهيكل المالي للفريق في السنوات المقبلة، خاصة أن الذي يتم تحضيره لجمال لن يجعله اللاعب الأعلى أجرا فقط، بل أيضا المرجع الذي ستقاس عليه باقي رواتب زملائه وفق الصحيفة.

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وقالت "لم يعد الأمر مجرد راتب، بل يتعلق أيضا بالقيمة التجارية التي يضيفها لامين لنادي برشلونة، وهذا ما يفهمه وكيله خورخي مينديز، الذي يعمل بالتنسيق مع ديكو لتحقيق التوازن بين مطالب اللاعب ومصالح النادي".

وفي الوقت نفسه يعي النادي أنه يتوجب عليه تقديم عرض مالي جيد للاعب لكنه لا يريد تكرار السيناريو الذي حدث مع نجمه الأسبق ليونيل ميسي الذي منحه أجرا عاليا بشكل "مفرط" وفق وصف الصحيفة.

ورغم أن لامين جمال من بين اللاعبين الأقل أجرا بين زملائه في الوقت الحالي، إلا أن راتبه قد تم تعديله هذا العام مع إدراج بعض المتغيرات، لكن بحسب الصحيفة "من الواضح أن هناك حاجة إلى إعادة تقييمه".

وكان مينديز قد حاول قبل أيام طمأنة أنصار برشلونة والصحفيين حول مستقبل اللاعب مع النادي حيث قال "لامين سيبقى في برشلونة، هذا مؤكد".