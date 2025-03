قصة "لعنة" عمرها 70 عاما حرمت نيوكاسل من البطولات

يسعى نيوكاسل يونايتد إلى الفوز بأول لقب محلي منذ عام 1955، وذلك عندما يلاقي ليفربول في المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويصطدم "المكبايس" بـ"الريدز" في النهائي مساء اليوم عند الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن.

ويتعين على فريق المدرب الإنجليزي إيدي هاو كسر ما تُعرف "بلعنة الغجر" إذا ما أراد نيوكاسل حصد لقب هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وتعود فصول قصة "لعنة الغجر" إلى حادثة وقعت في ملعب التدريب الخاص بنيوكاسل قبل 70 عاما، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحسب الصحيفة، فإن نيوكاسل يونايتد كان قد فاز بـ5 نهائيات محلية خاضها على ملعب ويمبلي في فترة ما قبل ستينيات القرن الماضي، لكن الأوضاع انقلبت رأسا على عقب بعد ذلك.

فبعد وقت قليل من تتويج "المكبايس" بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 1954-1955 بقيادة المدرب جو هارفي عقب الفوز على مانشستر سيتي في النهائي 3-1، استقر بعض الغجر في الأرض التي كان الفريق يتدرب عليها.

