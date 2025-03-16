أرسنال يهزم تشلسي ويحافظ على آماله الضعيفة في التتويج بالبريميرليغ

تغلب أرسنال على غريمه اللندني تشلسي 1-صفر ليحقق انتصاره الأول في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بفضل ضربة رأس من المهاجم الاحتياطي ميكل ميرينو ليعزز آمال فريقه الضعيفة في اللحاق بليفربول المتصدر.

وهز ميرينو الشباك في الدقيقة 20 عندما انحنى برأسه وظهره للمرمى ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها مارتن أوديجارد بضربة رأس نحو المرمى مرت أعلى روبرت سانشيز حارس تشلسي.

واقترب المهاجم الإسباني، الذي قاد هجوم أرسنال في غياب زملائه المصابين في الأسابيع الأخيرة، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60، لكن تسديدته المباشرة أنقذها سانشيز ببراعة.

وافتقد تشلسي أيضا قوته الهجومية بغياب هدافه كول بالمر للإصابة، كما ظل المهاجم السنغالي نيكولا جاكسون بعيدا عن الملاعب بسبب الإصابة أيضا.

⚽️🔥 ميكيل ميرينو لاعب آرسنال من رأسية متقنة يعلن عن أول أهداف ديربي لندن#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/ZOHdIASWbe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2025

وبغيابهما عانى تشلسي من أجل تهديد دفاع أرسنال، وكانت أقرب فرصة لإدراك التعادل في الدقيقة 37 عندما أطلق المدافع مارك كوكوريا تسديدة مباشرة قوية من زاوية ضيقة في ديفيد رايا لكن الكرة أفلتت من يد حارس أرسنال لتخرج بعيدا عن مرماه.

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وبعد هذا الفوز، قلص أرسنال الفارق مع ليفربول الذي سيواجه نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة في وقت لاحق اليوم، إلى 12 نقطة في المركز الثاني.

وخاض ليفربول وأرسنال 29 مباراة، وتتبقى 9 جولات على نهاية الموسم.

ويحتل تشلسي المركز الرابع، متقدما بنقطة واحدة على مانشستر سيتي، ومتأخرا بـ5 نقاط عن نوتنغهام فورست صاحب المركز الثالث.