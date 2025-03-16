نصيحة لأتلتيكو بالطعن في نتيجة مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

لم يهدأ الجدل حول قرار إلغاء ركلة الترجيح التي نفذها الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد في مباراة فريقه ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ورغم مرور عدة أيام على تلك اللقطة فإنها ما زالت تستحوذ على اهتمام خبراء كرة القدم ونجوم اللعبة والمختصين في القانون، حيث انقسمت الآراء حول صحة قرار الحكم البولندي سيمون مارتشينياك من عدمه.

وفي هذا الإطار يرى الإسباني توني روكا الخبير بالقانون الرياضي أن المادة رقم 14 من قانون ضربات الجزاء لم تُطبق بالشكل الصحيح خلال لقطة ألفاريز، وعليه يحق لأتلتيكو مدريد الطعن في النتيجة النهائية للمباراة.

وينص البند الأول من المادة 14 على "لا يجوز للاعب المسدد لعب الكرة مرة أخرى حتى يلمسها لاعب آخر".

وقال روكا خلال ظهوره في برنامج "إل لارغيرو" (El larguero) الإسباني "لا أرى أي بند في قواعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) ينص على أن اللاعب لا يمكنه لمس الكرة مرتين".

🚨 🗣️ Toni Roca, experto en derecho deportivo, en #ElLarguero ⚠️ "Si fuera el Atlético, intentaría IMPUGNAR el partido" 🤏 "Según la norma, el balón estará en juego cuando se desplace con CLARIDAD" ⛔️ "Creo que la norma está mal aplicada y el penalti, mal anulado" pic.twitter.com/2CU1b3qBSw — El Larguero (@ellarguero) March 13, 2025

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وأوضح من وجهة نظره "المادة تقول إن منفذ الركلة لا يمكنه لعب الكرة مرة أخرى حتى يلمسها لاعب آخر، لكنها لا تقول إن اللاعب لا يمكنه لمس الكرة مرتين متتاليتين".

وتابع "السؤال هنا متى تُعتبر الكرة قد لُعبت؟ والقاعدة توضح ذلك حيث إن الكرة تُعتبر في اللعب عندما يتم تسديدها وتتحرك بوضوح".

وبيّن روكا "في لقطة ألفاريز الكرة لم تتحرك بوضوح، كان ذلك مجرد لمسة طفيفة جدا، وإذا اعتبرنا أن الكرة لم تكن في اللعب أصلا. إذن لا يوجد أي مخالفة".

وواصل "أعتقد أن القاعدة طُبقت بشكل خاطئ، وإذا التزمنا بالنص الحرفي للقوانين فإن إلغاء الهدف كان قرارا غير صحيح".

وبناء على هذا التفسير، يشدد روكا على أنه لو كان مسؤولا في أتلتيكو مدريد لقام باتخاذ إجراءات قانونية والطعن في نتيجة المباراة.

وأتم روكا "لو كنتُ في مكانهم لطعنتُ في نتيجة المباراة أو على الأقل طالبت بإعادتها من لحظة تنفيذ ركلة الترجيح لأنها أُلغيت بشكل خاطئ من وجهة نظري".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد حسم الجدل المُثار حول هذه اللقطة، وقطع بأن ألفاريز لمس الكرة مرتين بالفعل وبالتالي فإن قرار إلغاء ركلة الترجيح كان صحيحا.

لكن يويفا أشار في الوقت نفسه -خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"- إلى إمكانية إعادة النظر في تعديل هذا القانون في المستقبل.

يُذكر أن أتلتيكو مدريد ودّع مسابقة دوري الأبطال بسبب هذا القرار المثير للجدل، حيث حسمت ركلات الترجيح المواجهة لصالح جاره اللدود ريال مدريد 2-4 بعد انتهاء مباراتي ذهاب وإياب الدور ثمن النهائي بالتعادل الإيجابي 2-2.