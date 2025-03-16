موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا والأندية المتأهلة والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم والأندية المتأهلة ومواعيد مباريات الأدوار الإقصائية والقنوات الناقلة للقرعة.

تقام قرعة ربع النهائي يوم الاثنين الموافق 17 مارس/آذار 2025 في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وتبدأ الساعة الثالثة مساء 15:00 بتوقيت كوالالمبور حسب ما أعلن الاتحاد، العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قنوات البث المباشر الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

beIN Sports News

SSC News

أبو ظبي الرياضية

الفرق المتأهلة لربع نهائي أبطال آسيا للنخبة

تأهلت 8 فرق إلى ربع النهائي الذي ستقام مبارياته في السعودية الشهر المقبل، منها 4 فرق عربية، 3 منها سعودية، وذلك كالتالي:

الهلال والنصر والأهلي (السعودية).

السد (قطر).

كاواساكي ويوكوهاما (اليابان).

غوانجو (كوريا الجنوبية).

بوريرام (تايلند).

مواعيد المباريات

أعلن الاتحاد الآسيوي أن مباريات ربع النهائي وحتى النهائي ستقام من 25 أبريل/نيسان حتى 3 مايو/أيار المقبلين، وذلك بنظام خروج المغلوب.