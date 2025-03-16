موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا والأندية المتأهلة والقنوات الناقلة
16/3/2025-|آخر تحديث: 16/3/202512:33 ص (توقيت مكة)
تستعرض الجزيرة نت موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم والأندية المتأهلة ومواعيد مباريات الأدوار الإقصائية، والقنوات الناقلة للقرعة.
تقام قرعة ربع النهائي يوم الاثنين الموافق 17 مارس/آذار 2025 بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتبدأ الساعة الثالثة مساء 15:00 بتوقيت كوالالمبور حسب ما أعلن الاتحاد، العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
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قنوات البث المباشر الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا
- beIN Sports News
- SSC News
- أبو ظبي الرياضية
الفرق المتأهلة لربع نهائي أبطال آسيا للنخبة
تأهل 8 إلى ربع النهائي الذي ستقام مبارياته في السعودية الشهر المقبل، منها 4 فرق عربية منها 3 فرق سعودية كالتالي:
- الهلال والنصر والأهلي (السعودية)
- السد (قطر)
- كاواساكي ويوكوهاما (اليابان)
- غوانجو (كوريا الجنوبية)
- بوريرام (تايلاند)
مواعيد المباريات
أعلن الاتحاد الآسيوي أن مباريات ربع النهائي وحتى النهائي بين 25 أبريل/نيسان حتى 3 مايو/أيار المقبلين وذلك بنظام خروج المغلوب.
المصدر : الجزيرة