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شاهد.. مزراوي وديالو ثنائي يونايتد يؤديان صلاة التراويح بأحد مساجد مانشستر

كومبو - نصير مزراوي - أماد ديالو
نصير مزراوي (يمين) وأماد ديالو ثنائي مانشستر يونايتد (غيتي)
16/3/2025

يحرص العديد من اللاعبين المسلمين في أوروبا على الالتزام بالفرائض في شهر رمضان المبارك وآخرهم حتى اللحظة هما ثنائي مانشستر يونايتد المغربي نصير مزراوي والإيفواري أماد ديالو.

ونشر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار اللاعبين وانتقالاتهم صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر فيها مزراوي وديالو في أحد المساجد بمدينة مانشستر من أجل أداء صلاة التراويح.

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وعلّق رومانو على الصورة بالقول "أماد ديالو ونصير مزراوي في صورة جماعية لصلاة التراويح، نسأل الله أن يتقبل دعاءهما وأعمالهما في هذا الشهر الفضيل".

وحظيت هذه الصورة بانتشار كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعاد كثير من رواد هذه المواقع نشرها مع إضافة تعليقات تشيد باللاعبين.

وكان الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على منصة "إكس" قد نشر مقطع فيديو قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان المبارك ظهر فيه مزراوي مع رابطة مشجعي النادي لتهنئتهم بقرب دخول الشهر الفضيل.

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وفي لقطة أخرى تؤكد التزام مزراوي بصيام الشهير الفضيل، أوقف الحكم مباراة مانشستر يونايتد وفولهام ضمن الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي والتي تزامنت مع اليوم الثالث من رمضان، مع حلول وقت أذان المغرب لمنح الدولي المغربي فرصة للإفطار.

وأصبحت مثل هذه اللقطات علامة بارزة ومميزة ومتكررة في الملاعب الإنجليزية في شهر رمضان المبارك من كل عام.

كما توجد العديد من مقاطع الفيديو عبر المنصات للإيفواري ديالو وهو يردد آيات من القرآن الكريم.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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