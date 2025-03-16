شاهد.. مزراوي وديالو ثنائي يونايتد يؤديان صلاة التراويح بأحد مساجد مانشستر

يحرص العديد من اللاعبين المسلمين في أوروبا على الالتزام بالفرائض في شهر رمضان المبارك وآخرهم حتى اللحظة هما ثنائي مانشستر يونايتد المغربي نصير مزراوي والإيفواري أماد ديالو.

ونشر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار اللاعبين وانتقالاتهم صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر فيها مزراوي وديالو في أحد المساجد بمدينة مانشستر من أجل أداء صلاة التراويح.

وعلّق رومانو على الصورة بالقول "أماد ديالو ونصير مزراوي في صورة جماعية لصلاة التراويح، نسأل الله أن يتقبل دعاءهما وأعمالهما في هذا الشهر الفضيل".

وحظيت هذه الصورة بانتشار كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعاد كثير من رواد هذه المواقع نشرها مع إضافة تعليقات تشيد باللاعبين.

📸 | ديالو & مزراوي في صلاة التراويح اليوم 🤲🏼🤍 pic.twitter.com/LC8H5FxLvW — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFCNET) March 14, 2025

وكان الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على منصة "إكس" قد نشر مقطع فيديو قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان المبارك ظهر فيه مزراوي مع رابطة مشجعي النادي لتهنئتهم بقرب دخول الشهر الفضيل.

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وفي لقطة أخرى تؤكد التزام مزراوي بصيام الشهير الفضيل، أوقف الحكم مباراة مانشستر يونايتد وفولهام ضمن الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي والتي تزامنت مع اليوم الثالث من رمضان، مع حلول وقت أذان المغرب لمنح الدولي المغربي فرصة للإفطار.

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خلال مباراة مانشستر يونايتد وفولهام ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي. أوقف الحكم المباراة مع حلول وقت آذان المغرب لمنح الفرصة أمام المغربي نصير مزراوي للإفطار، مشهد أصبح علامة مميزة في ملاعب إنجلترا في شهر رمضان من كل عام..#كأس_الاتحاد_الإنجليزي #مانشستر_يونايتد #نصير_مزراوي pic.twitter.com/VUSrTrWkX7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 3, 2025

وأصبحت مثل هذه اللقطات علامة بارزة ومميزة ومتكررة في الملاعب الإنجليزية في شهر رمضان المبارك من كل عام.

كما توجد العديد من مقاطع الفيديو عبر المنصات للإيفواري ديالو وهو يردد آيات من القرآن الكريم.

الإيفواري أماد ديالو هداف نادي #مانشستر_يونايتد الإنجليزي، يلفت الأنظار بتلاوته المجوّدة لآيات من القرآن الكريم، ليقدّم نموذجا مشرّفا للمسلم المتمسك بدينه في الغرب.#العرب_في_بريطانيا #AUK pic.twitter.com/SxOowSwFKg — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) December 25, 2024