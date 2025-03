شاهد.. مزراوي وديالو ثنائي يونايتد يؤديان صلاة التراويح بأحد مساجد مانشستر

يحرص العديد من اللاعبين المسلمين في أوروبا على الالتزام بالفرائض في شهر رمضان المبارك وآخرهم حتى اللحظة هما ثنائي مانشستر يونايتد المغربي نصير مزراوي والإيفواري أماد ديالو.

ونشر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار اللاعبين وانتقالاتهم صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر فيها مزراوي وديالو في أحد المساجد بمدينة مانشستر من أجل أداء صلاة التراويح.

وعلّق رومانو على الصورة بالقول "أماد ديالو ونصير مزراوي في صورة جماعية لصلاة التراويح، نسأل الله أن يتقبل دعاءهما وأعمالهما في هذا الشهر الفضيل".

وحظيت هذه الصورة بانتشار كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعاد كثير من رواد هذه المواقع نشرها مع إضافة تعليقات تشيد باللاعبين.

وكان الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على منصة "إكس" قد نشر مقطع فيديو قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان المبارك ظهر فيه مزراوي مع رابطة مشجعي النادي لتهنئتهم بقرب دخول الشهر الفضيل.

When @NMazraoui97 met our @MUM_SC ahead of Ramadan 🙏🌙#MUFC pic.twitter.com/9rGbPCxdgE

— Manchester United (@ManUtd) February 28, 2025