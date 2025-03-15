عقدة ريال مدريد في ملعب "سيراميكا" معقل فياريال
15/3/2025-|آخر تحديث: 15/3/202503:28 م (توقيت مكة)
دخل ريال مدريد في مواجهة طاحنة مع برشلونة وأتلتيكو مدريد للظفر بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وأي خطوة ناقصة من هذه الفرق الثلاثة ستكلفها خسارة اللقب في نهاية الموسم.
ويتصدر البرسا جدول ترتيب الليغا بفارق الأهداف عن "الملكي" صاحب المركز الثاني ونقطة عن "الأتلتي" ولكن الكتالوني لديه مباراة أقل.
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ولهذا فإن على ريال مدريد أن يحاول تخطي عقدة ومعضلة جديدة في مواجهة مضيفه فياريال في المرحلة الـ28 من الليغا.
والعقدة تتمثل في أن "الميرنغي" فشل في الفوز على "الغواصات الصفراء" في معقلهم "ملعب "سيراميكا" منذ موسم 2018، إذ خسر مرة واحدة وسقط 6 مرات في فخ التعادل.
نتائج آخر 7 مباريات بين فياريال وريال مدريد في الليغا:
- 19 مايو/أيار 2018: فياريال x ريال مدريد (2-2)
- 3 يناير/كانون الثاني 2018: فياريال x ريال مدريد (2-2)
- 1 سبتمبر/أيلول 2019: فياريال x ريال مدريد (2-2)
- 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020: فياريال x ريال مدريد (1-1)
- 12 فبراير/شباط 2022: فياريال x ريال مدريد (0-0)
- 7 يناير/كانون الثاني 2023: فياريال x ريال مدريد (2-1)
- 19 مايو/أيار 2024: فياريال x ريال مدريد (4-4)
المصدر : الجزيرة