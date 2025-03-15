أغنى الملاكمين في العالم عام 2025

يتطلب الفن النبيل الكثير من التضحية والتصميم والتدريبات الشاقة، حيث يتحمل الملاكمون اللكمات القوية التي قد تودي بحياتهم داخل الحلبة، لكنهم لا يفعلون ذلك مجانا بل يجنون ثروات هائلة من وراء ذلك.

ويتصدر فلويد مايويذر، أحد أساطير الملاكمة بسجل يتضمن 50 فوزا وصفر هزيمة، قائمة أغنى الملاكمين في 2025.

ويتباهى الملاكم الأميركي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بثروته وسياراته الفارهة وطائراته الخاصة ومنازله الفخمة.

وقد تمكن هؤلاء الملاكمون الاستثنائيون من تحويل مواهبهم في الحلبة إلى إمبراطوريات مالية حقيقية، من خلال الجمع بين المغامرات الرياضية والحس التجاري الحاد.

فيما يلي الملاكمون الخمسة الذين جمعوا أكبر الثروات في تاريخ الحلبة:

1- الأميركي فلويد مايويذر

يحتل فلويد "موني" مايويذر الصدارة بثروة تقدر بنحو 560 مليون دولار.

ويواصل الأميركي البالغ من العمر 47 عاما، والذي اعتزل الملاكمة في 2016، في ضخ المزيد من الأموال بحسابه المصرفي من خلال المباريات الاستعراضية المربحة.

2- الأميركي جورج فورمان

يحتل جورج فورمان المركز الثاني بثروة تبلغ 300 مليون دولار.

واستغل أسطورة الملاكمة، الذي يبلغ من العمر الآن 73 عاما، شهرته بشكل كبير بما يتجاوز إنجازاته الرياضية (76 فوزا و5 هزائم).

إعلان

وعلى الرغم من هزيمته الشهيرة أمام محمد علي خلال المباراة الأسطورية "المعركة في الغابة" في زائير عام 1974، فقد تمكن فورمان من استعادة عافيته وتحويل شعبيته إلى إمبراطورية مالية حقيقية.

3- المكسيكي كانيلو ألفاريز

يحتل المكسيكي سول "كانيلو" ألفاريز المركز الثالث بثروة تقدر بنحو 250 مليون دولار.

وفي عمر 33 عاما فقط، يمكن للبطل متعدد الفئات أن يصعد بسرعة في هذا الترتيب مع استمرار شعبيته في التزايد.

ويمتلك كانيلو في سجله 61 فوزا في 63 مباراة احترافية، وكانت خسارته الوحيدة أمام مايويذر عام 2014 وأمام دميتري بيفول في الوزن خفيف الثقيل.

4- الفلبيني ماني باكياو

يحتل ماني باكياو المركز الرابع بثروة تقدر بـ190 مليون دولار.

حقق "باك مان"، الذي بدأ مسيرته الاحترافية وهو في الـ16 من عمره فقط، سجلا استثنائيا بإحرازه 57 انتصارا في 65 مباراة، ويظل إنجازه المتمثل في أن يصبح بطل العالم في 7 فئات وزن مختلفة غير مسبوق.

لاحقا اقتحم باكياو عالم السياسة، حيث يشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ بالفلبين.

5- المكسيكي أوسكار دي لا هويا

يحتل الملاكم المكسيكي المركز الخامس بثروة تقدر بـ200 مليون دولار.

البطل الأولمبي في عام 1992 وبطل العالم المحترف عدة مرات (39 فوزا مقابل 6 هزائم)، تمكن من تحويل شعبيته إلى نجاح تجاري.

ويُلقب دي لا هويا بـ"الفتى الذهبي"، وقد نجح في التحول إلى واحد من أكثر المروجين تأثيرا في عالم الملاكمة.