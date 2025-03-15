الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال آسيا بينها 4 عربية

4 فرق عربية من أصل 8 تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم الذي يقام في السعودية الشهر المقبل.

واللافت أن الفرق الأربعة التي تأهلت عن منطقة غرب آسيا كانت كلها عربية، 3 سعودية وفريق قطري، في حين توزعت فرق منطقة الشرق بين اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند.

الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي هي:

الهلال والنصر والأهلي (السعودية)

السد القطري

كاواساكي ويوكوهاما (اليابان)

غوانجو (كوريا الجنوبية)

بوريرام (تايلاند)

موعد قرعة ثمن النهائي

تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الاثنين المقبل الموافق 17 مارس/آذار 2025 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في وجود ممثلين عن الأندية المتأهلة.

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية

وبحسب الاتحاد الآسيوي للعبة، من المنتظر أن تقام مباريات ربع النهائي وحتى النهائي بين 25 أبريل/نيسان حتى 3 مايو/أيار المقبلين وذلك بنظام خروج المغلوب.