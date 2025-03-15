شاهد.. سيتي يتعثر على أرضه ويضرب آماله بالتأهل لدوري أبطال أوروبا

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، ليفقد نقاطا في ضربة جديدة لآماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل إرلينغ هالاند وعمر مرموش هدفين لفريق المدرب بيب غوارديولا، لكن برايتون أدرك التعادل في الشوط الثاني بهدف عكسي سجله مدافع سيتي عبد القادر خوسانوف بعد أن سجل الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان الهدف الأول للضيوف.

وحافظ مانشستر سيتي، حامل اللقب، على المركز الخامس مؤقتا برصيد 48 نقطة من 29 مباراة. ويتأخر عنه برايتون بنقطة واحدة في المركز السابع.

وسجل هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 11 بعد عرقلة آدم ويبستر لمرموش. وأدرك إستوبينيان التعادل بعد 10 دقائق عندما أطلق ركلة حرة رائعة ارتطمت بالقائم الأيمن وخدعت حارس المرمى شتيفان أورتيجا.

واستعاد مانشستر سيتي تقدمه بهدف المصري مرموش في الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة عرضية من الألماني إيلكاي غندوغان ليطلق تسديدة قوية في الشباك.

وتعادل الضيوف مرة أخرى بعد محاولة خوسانوف لإبعاد ضربة رأس من ويبستر إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية استقرت في مرماه في بداية الشوط الثاني.