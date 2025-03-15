حاسوب عملاق يتنبّأ بهوية الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا

تنبأ حاسوب عملاق بهوية الفريق المرشح بقوة للتتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد وصول البطولة العريقة إلى الدور ربع النهائي.

وبلغت 8 أندية هذه المرحلة، وهي ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، وأرسنال وأستون فيلا من إنجلترا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي.

وسبق لنصف الفرق الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي خوض مباريات مرحلة خروج المغلوب (ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وبوروسيا دورتموند) وهذا دفع الحاسوب العملاق الخاص بشركة "أوبتا" (Opta) المتخصصة في الإحصائيات وبيانات اللاعبين، إلى إعادة تقييم فرص كل فريق لتحقيق اللقب.

ووفق هذا الحاسوب، فإنّ برشلونة هو الفريق الأوفر حظا للتتويج بلقب البطولة الأوروبية العريقة 2024-2025، وإذا تحقق ذلك فإنه سيكون السادس في تاريخ النادي الكتالوني في دوري الأبطال.

وتصدّر برشلونة قائمة التوقعات بعد إقصاء ليفربول الإنجليزي من البطولة على يد باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، علما بأن الريدز كان هو المرشح الأبرز قبل انطلاق مواجهات ثمن النهائي.

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وحقق الفريق الباريسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي قفزة هائلة على صعيد التوقعات، حيث ارتقى إلى المركز الثاني خلف برشلونة بعد أن كان سابعا قبل مباريات دور الـ16.

وعلى الجانب الآخر، يتوقع حاسوب "أوبتا" العملاق بلوغ أرسنال وإنتر الدور نصف النهائي على حساب ريال مدريد وبايرن ميونخ على التوالي.

وتاليا نسبة فوز كل فريق بلقب الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا وفق الحاسوب العملاق:

برشلونة: 20.04%.

باريس سان جيرمان: 19.3%.

أرسنال: 16.8%.

إنتر ميلان: 16.4%.

ريال مدريد: 13.6%.

بايرن ميونخ: 9.7%.

أتون فيلا: 2.8%.

بوروسيا دورتموند: 1%.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 8 و9 أبريل/نيسان القادم ذهابا، على أن تجرى مباريات الإياب يومي 15 و16 من الشهر نفسه.

مواعيد مباريات الذهاب من ربع النهائي:

الثلاثاء 8 أبريل/نيسان 2025:

أرسنال – ريال مدريد (ملعب الإمارات).

بايرن ميونخ – إنتر ميلان (ملعب أليانز أرينا).

الأربعاء 9 أبريل/نيسان 2025:

برشلونة – بوروسيا دورتموند (ملعب مونتجويك).

باريس سان جيرمان – أستون فيلا (ملعب حديقة الأمراء).

مواعيد مباريات الإياب من ربع النهائي:

الثلاثاء 15 أبريل/نيسان 2025:

بوروسيا دورتموند – برشلونة (ملعب سيغنال إيدونا بارك).

أستون فيلا – باريس سان جيرمان (ملعب فيلا بارك).

الأربعاء 16 أبريل/نيسان 2025:

ريال مدريد – أرسنال (ملعب سانتياغو برنابيو).

انتر ميلان – بايرن ميونخ (ملعب سان سيرو).

مواعيد مباريات نصف النهائي والمباراة النهائية