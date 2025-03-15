موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الـ28 للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأحد 16 مارس/آذار 2024 على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو في العاصمة مدريد، ويديرها الحكم ريكاردو بينغوتيسيا.

وتنطلق صفارة بداية المباراة 11 مساء 23:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

beIN Sports HD 1 (تعليق حفيظ دراجي)

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كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الدور الأول بفوز أتلتيكو 2-1 على برشلونة.

ويتفوق برشلونة في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين برصيد 70 انتصارا مقابل 43 فقط لأتلتيكو، وانتهت 36 مباراة بالتعادل.

ويتصدر برشلونة -الذي لعب مباراة أقل- الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، متقدما بنقطة على ريال مدريد (الثاني) بفارق نتيجة المواجهة المباشرة بينهما، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ56 نقطة.