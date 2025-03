الثأر عنوان مباراة ريال مدريد وأرسنال بربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد نجاحه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، يواجه ريال مدريد حامل اللقب تحديا جديدا في بطولته المفضلة لا يقل صعوبة عن السابق.

وانتزع ريال مدريد بطاقة العبور إلى دور الثمانية من ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويصطدم ريال مدريد في الدور المقبل بأرسنال الإنجليزي، الفريق الذي سبق له طرد النادي الملكي من البطولة قبل أقل من عقدين، مما يعني أن النادي الملكي يملك فرصة رد الاعتبار والثأر.

وبلغ أرسنال دور الثمانية من النسخة الحالية بعد اكتساحه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور ثمن النهائي.

وسبق لريال مدريد وأرسنال أن تواجها في البطولة الأوروبية العريقة مرتين فقط، وكان ذلك في الدور ثمن النهائي من نسخة 2005-2006.

يومها نجح أرسنال، بقيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر ونجومه تيري هنري والثنائي الإسباني سيسك فابريغاس وخوسيه أنطونيو رييس، في إقصاء ريال مدريد من البطولة.

واحتضن ملعب سانتياغو برنابيو مباراة الذهاب يوم 21 فبراير/شباط 2006 وفيها سجل هنري هدفا مذهلا في شباك الحارس إيكر كاسياس.

خلال تلك المباراة وصلت الكرة إلى هنري في دائرة منتصف الملعب، وانطلق بها صوب المرمى من بين 4 لاعبين هم: رونالدو نازاريو، وألفارو ميخيا، وغوتي، وسيرجيو راموس.

وعندما اقتحم منطقة الجزاء سدد هنري كرة أرضية زاحفة إلى الزاوية البعيدة للحارس كاسياس لم توقفها إلا الشباك، ليمنح أرسنال أفضلية جيدة قبل موعد الإياب.

