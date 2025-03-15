موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة العالمية المباراة المثيرة بين ليفربول ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بالموسم الجاري 2024-2025، والقنوات الناقلة.

ويقام نهائي كأس كاراباو غدا الأحد على ملعب ويمبلي، وتبدأ الساعة 19:30 بتوقيت السعودية والدوحة (18:30 بتوقيت القاهرة). يدير المباراة الحكم الإنجليزي جون بروكس.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل:

beIN Sports HD 1 (تعليق علي سعيد الكعبي)

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويبحث ليفربول عن تضميد جراحه القارية ومنح مدربه الجديد أرني سلوت أول لقب إنجليزي، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد التواق بدوره لأول لقب محلي منذ 70 عاما.

ويعرف "الريتز" هذه البطولة جيدا، وهو الأكثر تتويجا فيها مع 10 ألقاب، وآخرها العام الماضي على حساب تشلسي 1-0.

وسيكتشف الهولندي سلوت، القادم مطلع الموسم بدلا من الألماني يورغن كلوب، ملعب ويمبلي للمرة الأولى مع ليفربول، حيث سيحاول نيل لقبه الأول مع "الحمر".

وقال المدرب السابق لنادي فينورد روتردام "ليس فقط ملعبا رمزيا للإنجليز بل للهولنديين أيضا" ويربطه بـ"هدف رونالد كومان مع برشلونة" الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا 1992.

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وتبقى كأس إنجلترا 1955 آخر لقب محلي لنيوكاسل الذي خسر نهائي كأس الرابطة مرتين والكأس المحلية 3 مرات.

وكان ليفربول حقق فوزا سهلا على نيوكاسل 2-0 في آخر مواجهة بينهما في الدوري المحلي في شباط/فبراير.