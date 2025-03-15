موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الجولة الـ25 في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين موسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر.

المباراة تقام اليوم السبت 15 مارس/آذار الجاري على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بمدينة نجران.

تنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة (22:00)، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (21:00).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود

البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي والأخدود سيكون على القناتين التاليتين:

SSC EXTRA 1 HD (تعليق فارس عوض).

SSC EXTRA 1 SD (تعليق حاتم بطيشة).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، حيث حقق 15 انتصارا وتعادل في 3 مباريات وانهزم في 6 مواجهات.

ويقبع الأخدود في المركز الـ17 قبل الأخير بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و5 تعادلات و15 هزيمة.

وتواجه الفريقان 5 مرات سابقة، حيث فاز الأخدود في 3 مباريات والأهلي في واحدة وتعادل في أخرى.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد الأخدود:

الصائبي، مجرشي، ديميرال، إيبانييز، دامس، الجهني، فيغا، كيسييه، جالينو، توني، محرز.