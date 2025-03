رد قوي من ياسين شيوكو على دعوة لوغان بول لمواجهة ميسي

رد ياسين شيوكو الحارس الشخصي للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي، بقوة على مقترح الممثل وصانع المحتوى في يوتيوب لوغان بول، إجراء نزال ملاكمة بينهما.

وكان بول دعا ميسي قبل حوالي شهر لخوض نزال ملاكمة ضده بعد خلاف قانوني بين الطرفين حول علامتين تجاريتين تتعلق بالمشروبات المرطبة.

وحين سُئل ياسين عن دعوة بول أجاب "ليو لا يعرف أساسا من هو هذا الرجل".

وأضاف "إذا كان يريد (بول) القتال حقا، فليفعل ذلك معي وليس مع لاعب كرة قدم".

Lionel Messi’s bodyguard wants to fight Logan Paul for calling out Messi 👀 pic.twitter.com/0U99SbaDlA

في يونيو/حزيران 2024، تم إطلاق مشروب "ماس بلاس" (+Mas) الخاص بميسي والذي جذب الانتباه بسبب تشابه تصميم زجاجاته مع مشروب "برايم" (Prime) التابع للوغان بول.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه قرر القائمون على منتج ميسي رفع دعوى قضائية ضد برايم بدعوى أن منتجهم لا ينتهك حقوق الملكية والفكرية لمنافسيهم.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل وُجهت اتهامات إلى برايم باللجوء إلى أساليب غير نزيهة في إستراتيجيتها التسويقية، حيث أظهرت دراسات أن العملاء يجدون صعوبة في التفريق بين المشروبين.

ولم يقف محامو بول مكتوفي الأيدي، فبعد شهر واحد فقط رفعوا دعوى مضادة مؤكدين أن "ماس بلاس" استحوذ على تصاميمهم التجارية مما تسبب في إرباك المستهلكين.

ولأنه لم يصدر قرار نهائي بخصوص هذا القضايا المرفوعة، قرّر لوغان استغلال الوضع الحالي، ووجه دعوته "المثيرة للجدل" لمواجهة ميسي في نزال ملاكمة.

وظهر بول في مقطع فيديو سابق، قال فيه ردا على عنوان صحفي يفيد بأن علامة ميسي التجارية رفعت دعوى ضده بسبب التصميم "أخي، أنت من سرق تصاميمنا. الجميع رأى ذلك ورأوا ما فعلته".

وأضاف "تفاجأنا بدعوى قضائية. انتظر لحظة، هذا غير عادل! بالطبع قدمنا دعوى مضادة. إذا لم تستطع التفوق على الأفضل فعليك أن تصبح الأفضل، لكن هذا غير قانوني، هذا تصميمنا. نحن ندافع عن أنفسنا".

ولم يكتف بول بذلك، بل وجه رسالة مباشرة لميسي "بعيدا عن المزاح، أقسم أنني قد أفكر في التراجع عن القضية ولكن بشرط. لوغان بول ضد ميسي! نلتقي في الحلبة يا أخي".

Logan Paul has offered to settle the Prime vs. Más beef if Lionel Messi agrees to step into the ring with him this year! 😳

(📹 @LoganPaul) pic.twitter.com/AMLU7kOQ0N

— DAZN Football (@DAZNFootball) February 17, 2025