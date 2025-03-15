رافينيا خامس أفضل هداف برازيلي في تاريخ برشلونة

حجز البرازيلي رافينيا لنفسه مكانا في تاريخ نادي برشلونة الإسباني بعد تألقه الملفت في الموسم الحالي وآخره حتى الآن ما قدّمه ضد بنفيكا البرتغالي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وهزّ رافينيا شباك بنفيكا يوم الأربعاء الماضي مرتين ليصبح خامس هدّاف برازيلي في تاريخ برشلونة برصيد 47 هدفا ليعادل حصيلة مواطنه رونالدو نازاريو.

🇧🇷 BARÇA GOALS 🇧🇷 Raphinha: 47

Ronaldo Nazário: 47 pic.twitter.com/la1Osmls26 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 11, 2025

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وتجاوز رافينيا أرقام نجوم برازيليين كبار مرّوا على برشلونة أبرزهم جيوفاني وروماريو، والآن يتعين عليه تسجيل المزيد من الأهداف في محاولة منه للوصول إلى أرقام نجوم آخرين.

وتتمثل التحديات الجديدة بالنسبة لرافينيا في الوصول إلى حصيلة أهداف كل من رونالدينو (94)، نيمار وإيفاريستو (105)، وريفالدو الهدف البرازيلي التاريخي لبرشلونة برصيد 130 هدفا.

إشادة برافينيا المتألق

وأشاد الموقع الرسمي لنادي برشلونة بما يقدّمه رافينيا هذا الموسم وهو الثالث له منذ انضمامه للفريق صيف عام 2022 قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وسجل رافينيا حتى الآن لبرشلونة 27 هدفا وصنع 19 في 41 مباراة بجميع البطولات بالموسم الكروي الحالي 2024-2025.

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وقال الموقع "يقدم رافينيا موسما استثنائيا من حيث غزارة الأهداف بشتى الطرق، لم يكن ذلك موجودا في أول موسمين له بعد انتقاله من ليدز يونايتد، لكن تحت قيادة هانزي فليك أصبح كل شيء يسير في صالحه".

وأضاف "رافينيا ليس مجرّد هداف. فمنذ وصوله إلى النادي أظهر أنه محترف بأخلاق كبيرة وكان دائما عنصرا أساسيا في هجوم الفريق حتى أصبح تسجيل الأهداف جزءا أساسيا من شخصيته".

وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة "عزز رافينيا أيضا تقليد النادي الطويل في امتلاك نجوم برازيليين من الطراز العالي لدرجة أنه ارتدى شارة القيادة هذا الموسم".

رافينيا مرشح للكرة الذهبية

ودفع تألق رافينيا العديد من نجوم كرة القدم إلى اعتباره واحدا من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، من بينهم مواطنه ريفالدو الذي حصد الجائزة عام 1999 مع برشلونة وآخرهم الفرنسي تيري هنري.

وقال ريفالدو "حاليا لا أرى أي لاعب يتفوق على لامين جمال ورافينيا في سباق الكرة الذهبية. رافينيا مرشح قوي خاصة بالنظر إلى مستواه الحالي، حيث يسجل الأهداف، يصنع الفرص، ويظهر ثقة كبيرة على أرض الملعب".

وأتم في تصريحاته التي أبرزها موقع "سبورت بيبل" البريطاني "لكن كل شيء سيعتمد بشكل كبير على نجاح برشلونة في تحقيق الألقاب الجماعية هذا الموسم".