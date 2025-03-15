أزمة ديربي القاهرة.. الأهلي يرفض عقوبات رابطة الأندية

رفض الأهلي العقوبات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم السبت، بعدما اعتمدت الرابطة فوز الزمالك 3-0 على الأهلي وفقا للائحة الدوري المصري الممتاز على خلفية أزمة مباراة القمة.

وأصدرت الرابطة عقوبات الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الموسم، وذلك طبقا للائحة الدوري ولائحة المخالفات والعقوبات لموسم 2024-2025.

وقالت الرابطة في بيان عبر موقعها على الإنترنت إنه تم "خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما، مع تحمل الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكل النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من أصحاب الحقوق".

وقال الأهلي في بيان ردا على العقوبات عبر حسابه على موقع فيسبوك إنه "رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور".

🔴 بيان من الأهلي بخصوص قرارات رابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة القمة 🦅 pic.twitter.com/A5Enm9MXg2 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 15, 2025

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية

وتمسك الأهلي بكل المطالب التي جاءت في الشكوى التي قدمها في وقت سابق ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والتي أكد فيها أنه لم ينسحب من مباراة القمة.

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وأكد الأهلي أنه سيحترم القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي. وقال الأهلي في وقت سابق من اليوم في بيان عبر موقعه على الإنترنت "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة.

"(عبر) العمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وردت اللجنة الأولمبية المصرية على الأهلي، في بيان عبر حسابها على موقع فيسبوك، وقالت إنها تنظر بالفعل في الشكوى.

وقالت "أحالت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها".

وأوضحت "أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة". ومن المقرر أن تقام الجولة القادمة من الدوري المصري في أبريل/نيسان المقبل.

وقالت رابطة الأندية إنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وألغيت مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج باللقب عقب مرور 20 دقيقة بعد عدم حضور الأهلي لأرض الملعب وحضور الزمالك فقط.

ورفض الأهلي التوجه إلى ملعب القاهرة قبل موعد المباراة بساعتين، وتوجهت حافلة الفريق إلى مقر النادي مع تعليمات للجهاز الفني واللاعبين بخوض تدريب عادي في موعد المباراة.

وطلب الأهلي حينها تأجيل المباراة، وهدد بعدم استكمال البطولة.

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واندلع خلاف بين الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إثر طلب حامل اللقب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بين قطبي الكرة المصرية بعد انتقاده للتحكيم المحلي.

وفي المقابل، برر الاتحاد المصري تعيين طاقم حكام محلي للمباراة -رغم طلب الأهلي تعيين حكام أجانب- بضيق الوقت بين إعلان موعد الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري الممتاز وتقدُم الأهلي بطلبه.